GEO setzt auf «Lagerfeld»

TV-News

In der Doku-Serie verkörpert Heiko Obermöller den Modezar.

Der Dokumentationssender Geo Television beginnt am 4. September 2024 die Ausstrahlung der Seriemit Heiko Obermöller in der Hauptrolle. Die Serie stammt aus Frankreich und hat insgesamt vier Folgen. Die erste Folge heißt „Willkommen in Paris“. Seine Kindheit verbrachte der 1933 geborene Karl Lagerfeld in Hamburg. Schon in jungen Jahren war seine große Leidenschaft das Zeichnen. Als er nach Paris kam, machte er bei Balmain, dann bei Patou seine ersten Schritte in der Modewelt. Mit Yves Saint Laurent, der zur gleichen Zeit seine Karriere begann, verband Karl Lagerfeld eine große Freundschaft, aber auch eine stete Rivalität.Ab 21.05 Uhr ist Schluss mit Karl Lagerfeld, dann kommt. Es ist eines der großen "Was-wäre-wenn" des letzten Jahrhunderts. Was wäre gewesen, wenn Robert F. Kennedy, der Bruder des ermordeten JFK, nicht selbst ermordet worden wäre, als er 1968 für die Präsidentschaft kandidierte? Dieser Film zeigt, wie sich Kennedy vom Krieger des Kalten Krieges zum Verfechter des Friedens, vom Sohn der Privilegierten zum Verfechter der Unterdrückten, vom schüchternen Jugendlichen zum potenziellen Präsidenten wandelte.Am Samstag, den 31. August 2024, um 20.15 Uhr kommt die Dokumentation. Philippa Langley, die Entdeckerin des Grabs von Richard III., und der Anwalt Rob Rinder untersuchen in dieser Dokumentation das Verschwinden der beiden Prinzen Edward und Richard, der Söhne von Edward IV. im Sommer 1483, die mutmaßlich Opfer eines Verbrechens wurden. Steckte tatsächlich ihr Onkel Richard III. hinter dem Tod der jungen Royals, wie die Nachwelt meist vermutete und es auch Shakespeare in seinem Stück darstellte?