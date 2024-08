«LOL»-Halloween-Special: Diese Stars sind dabei

TV-News

Michael Bully Herbig hat sich wieder zahlreiche Comedians und berühmte Persönlichkeiten eingeladen. Darunter die „Tokio Hotel“-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz.

Am Mittwoch hat Amazon Prime Video offiziell bestätigt, wer an der kommenden Sonderstaffelteilnehmen wird. Unter dem Motto „Erschrecken erlaubt – lachen nicht!“ geben sich Bill und Tom Kaulitz, Mirja Boes und Torsten Sträter, Palina Rojinski und Olaf Schubert sowie Annette Frier und Sasha die Ehre. Gastgeben bleibt Michael Bully Herbig.In drei Halloween-Sonderepisoden treten die Kandidaten nicht einzeln an, sondern in Zweierteams. So handhabte man es bereits im vergangenen Jahr beim «Xmas Special». Die vier Duos versuchen über drei Stunden vor gruselig stilechter Halloween Kulisse jegliches Schmunzeln zu unterdrücken und gleichzeitig die anderen Teams mit allen Mitteln zum Lachen zu bringen. Das Gewinnerteam erhält den LOL Halloween Pokal und 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. Einen genauen Veröffentlichungstermin nannte Prime Video noch nicht, die Tage rund um den 31. Oktober dürften aber ein heißer Tipp sein.Das «LOL: Last One Laughing – Halloween Special» ist eine Produktion von Constantin Entertainment für Prime Video. Produzent ist Otto Steiner, Executive Producerin ist Anna Knieper und als Producerin fungiert Laura Steiner.