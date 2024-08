Ulrich Wetzel bekommt neues RTL-Format

TV-News

Ab Mitte September ist der Richter als «Der Ermittlungsrichter» um 17:00 Uhr zu sehen.

Gemeinsam mit Barbara Salesch dominiert Ulrich Wetzel das Nachmittagsprogramm von RTL . Die beiden «Strafgerichte» laufen in der 15- und 16-Uhr-Stunde, während in der ersten Hälfte der 17-Uhr-Stunde nach dem Aus von «RTL Aktuell 17:00» und «Explosiv Stories» zuletzt Wiederholungen von «Verklag mich doch!» gesendet wurden. So wird es werktags auch noch bis zum 13. September bleiben, ehe Ulrich Wetzel wie schon mit «Das Strafgericht» sein eigener Nachlauf wird.RTL wird ab dem 16. September allerdings nicht Straftaten von Jugendlichen vor Gericht verhandeln, stattdessen verlässt Wetzel seinen Gerichtssaal. In seiner neuen Sendungzeigt er sich von einer ganz anderen Seite, wie RTL verspricht. Gemeinsam mit Staatsanwältin Funda Bıçakoğlu und der Polizei entscheidet er noch vor einem Verfahren über das Schicksal von Beschuldigten.„In fesselnden Kriminalfällen mit spannenden Polizeieinsätzen liegt es in den Händen von Ulrich Wetzel als richterlicher Instanz, dass die Straftat aufgeklärt und der wahre Täter vor Gericht gestellt wird“, heißt es in der Ankündigung des Kölner Senders. Hinter dem Format steht die Produktionsfirma Constantin Entertainment, die auch schon «Ulrich Wetzel – Das Strafgericht» produziert hat.