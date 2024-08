BR lädt zum «Wiesn Frühschoppen»

TV-News

Susanne Wiesner und Markus Tremmel übernehmen die Moderation.

Das Moderatorenduo Susanne Wiesner und Markus Tremmel lädt an allen drei Wiesn-Sonntagen zu einem zünftigenein, der am 22. September um 12.00 Uhr beginnt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden prominente Gesprächsgäste auf der „Oidn Wiesn“ im Festzelt Tradition begrüßt. Das gesellige Zusammensein wird von einer Vielzahl an Darbietungen volkstümlicher Musik sowie von Vorführungen bayerischen Brauchtums umrahmt.Zum Auftakt wird der Schauspieler, Regisseur und Kabarettist Winfried Frey zugegen sein, der in diesem Jahr die künstlerische Leitung der Boandlkramerei, des neuen Festzelts auf der „Oidn Wiesn“, übernimmt. Des Weiteren wird der Moderator Michael Sporer, bekannt durch die Sendung «Wir in Bayern» sowie die Moderation des «O'zapft is!»-Spots, eine Auswahl ihrer schönsten Wiesn-Anekdoten zum Besten geben. Des Weiteren ergänzt die Volksschauspielerin und «Bergdoktor»-Liebling Monika Baumgartner die illustre Runde mit ihrer urbayerischen Art.Die Gespräche werden von Darbietungen bayerischen Brauchtums und Volksmusik umrahmt. Dabei sind die Blaskapelle Unterroth, die Hauskapelle des Festzelts Tradition sowie die Münchner Oktoberfest-Musikanten unter der Leitung von Wolfgang Grünbauer zu nennen. Des Weiteren werden unterhaltsame Berichte und Interviews zu Hintergründen vom Oktoberfest und der „Oidn Wiesn“ präsentiert, welche den gemütlichen Frühschoppen abrunden.Zwischen 19.15 und 21.15 Uhr folgt, ehe im Anschluss die halbstündige Dokumentationfolgt. Am Südzipfel des Oktoberfestgeländes liegt das Tor zu einem kleinen Paradies: Die „Oide Wiesn“ lockt hier mit historischen Fahrgeschäften und Zelten, in denen echte bayerische Musik und Volkstänze serviert werden. Und gemütlich geht es dort auch zu. Der Schützenzug wird zwischen 10.03 und 12.00 Uhr am Sonntag im Ersten live gesendet.