«The Tailor of Sin City» startet Mitte September

US-Fernsehen

Die neue Serie wird bei Sundance TV und AMC+ ausgestrahlt.

AMC Networks gab heute bekannt, dass die faszinierende True-Crime-Doku-Serieam Donnerstag, dem 12. September, um 22 Uhr exklusiv auf SundanceTV Premiere haben wird und am selben Tag auf AMC+ und Sundance Now zum Streamen verfügbar sein wird. Neue Episoden werden wöchentlich donnerstags auf allen Plattformen veröffentlicht. Von Anchor Entertainment, der Produktionsfirma hinter der beliebten Originalserie «True Crime Story: Look Into My Eyes» von SundanceTV und AMC+, erzählt «The Tailor of Sin City» die Geschichte einer Modeikone der 1970er Jahre, die zum Drogenboss wurde und zwischen ihrer Loyalität gegenüber der Mafia, dem kolumbianischen Kartell, dem FBI und ihren sieben Ehefrauen gefangen war.Die vierteilige Serie ist eine mit Stars besetzte, mit Pailletten übersäte, unwirklichere Geschichte darüber, wie ein begabter Schneider aus der Kleinstadt, AJ Pratt, im Herzen von Sin City ein Drogen- und Modeimperium aufbaute. Die Serie spielt im schillernden Nachtleben von Las Vegas in den 1970er Jahren und begleitet AJ, wie er sich mit Hilfe der Mafia und des berüchtigten Pablo Escobar in die Rolle des Kokainkönigs von Las Vegas katapultiert, bis alles zusammenbricht. «The Tailor of Sin City» ist die Geschichte von AJ Pratts Aufstieg und Fall, erzählt in seinen eigenen Worten durch archivierte Interviews aus der ersten Person und durch diejenigen, die AJ am besten kannten, während sie versuchen, zusammenzusetzen, was wirklich in diesem wilden, manchmal unglaublichen Abenteuer geschah, das fast in der Geschichte verloren gegangen wäre.«The Tailor of Sin City» ist eine Originalserie von SundanceTV, die von Anchor Entertainment produziert wird und auf dem Buch "The Tailor: How I Dressed Elvis, Escobar, the Mob...and Became the Las Vegas King of Cocaine" von Sal Manna und AJ Pratt basiert. Ethan Goldman, Keayr Braxton und David Jung fungieren als ausführende Produzenten, wobei David Jung die Regie der Serie übernimmt.