«Umbrella Academy» erreicht über acht Millionen

International

Die Dokumentationsserie «Simone Biles Rising» schlägt sich mit 3,7 Millionen Zuschauern weiterhin gut.

Der von Nickelodeon Animation produzierte Filmlöste das Rätsel um die verschwundene Unterwasserstadt und erreichte mit 13,4 Millionen Zuschauern die Spitze der britischen Kinocharts. Die Verfilmung des Bestsellersvon Holly Jackson mit Emma Myers in der Hauptrolle klärte den mysteriösen Tod von Andie Bell auf und belegte mit 8,4 Millionen Zuschauern Platz 1 der englischen TV-Charts. In der achten und letzten Staffel von(Spanien) deckten die Studenten die Identität des Geheimbundes Alumni auf und landeten mit 1,9 Millionen Zuschauern auf Platz 1 der nicht-englischen TV-Charts.Die sehnsüchtig erwartete vierte und letzte Staffel von, die auf der beliebten Comicserie Dark Horse basiert und in der unsere beliebte dysfunktionale Familie die Hauptrolle spielt, kehrte zurück und belegte mit 8,4 Millionen Zuschauern Platz 2 der englischen TV-Liste. Joe Rogans neuestes Stand-up-Special, das am vergangenen Samstag auf Netflix Premiere feierte und in dieser Woche 2,9 Millionen Mal angesehen wurde, landete auf Platz 6 der englischen TV-Charts.Die Olympischen Spiele mögen vorbei sein, aber das heißt nicht, dass man nicht noch Teil der Goldmedaillen-Fangemeinde werden kann.hat nicht nur vier Medaillen gewonnen, sondern ist mit 3,7 Millionen Aufrufen auch auf Platz 3 der englischen TV-Charts. Und die Triathleten waren nicht die einzigen an der Seine: Der Hai-Thrillerhielt sich eine weitere Woche auf Platz 8 der nicht-englischsprachigen Filme (1,6 Millionen Aufrufe). Sie haben die Abschlussfeier verpasst? Schauen Sie sich den Ehrenolympioniken - Tom Cruise - inundan, die in dieser Woche mit insgesamt 11,0 Millionen Besuchern auf Platz 4 und 8 eingestiegen sind. Und keine Sorge - die Olympia-Geschichte geht später in diesem Jahr weiter, mit mehr von Biles, Noah Lyles und Sha'Carri Richardson und dem US-Basketballteam, das die Goldmedaille gewann., die beliebteste Dating-Show der Welt, hat seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 2020 Millionen von Zuschauerstunden generiert. Und die Serie rangiert nicht nur weiterhin in den weltweiten Top 10 von Netflix, sondern hat sich auch auf andere Länder wie Brasilien, Japan, Schweden und jetzt auch das Vereinigte Königreich und Mexiko ausgebreitet. Zu Beginn der ersten Staffel stehtauf Platz 4 der englischen TV-Charts (3,6 Millionen Aufrufe), während sein Pendantauf Platz 7 der nicht-englischen TV-Charts vorgerückt ist (1,2 Millionen Aufrufe). Das Liebesfest ging weiter, als die sechste Staffel der Reality-Datingshowauf Platz 9 (1,5 Millionen Aufrufe) der englischen TV-Liste kletterte.Familien, die die letzten Tage vor Schulbeginn genießen, verhalfen Zeichentrickfilmen in die Top 10.undsowie die Vorschulseriewaren in der vergangenen Woche sehr beliebt.Die koreanische Serieerreichte mit 1,5 Millionen Zuschauern den zweiten Platz der nicht-englischsprachigen TV-Charts. Debüt-Dramen belegten in dieser Woche drei Plätze auf der Liste, darunter(Südkorea) auf Platz 4 (1,3 Millionen Zuschauer),(Türkei) auf Platz 5 (1,2 Millionen Zuschauer),(Südkorea) auf Platz 6 (1,2 Millionen Zuschauer) und die wiederkehrende Anime-Serie(Japan) auf Platz 9 (1,1 Millionen Zuschauer).An der Spitze der nicht-englischsprachigen Filme steht diese Woche die koreanische Actionkomödiemit 4,5 Millionen Besuchern. Der Horrorthriller(Indonesien) kletterte mit 4,1 Millionen Besuchern auf Platz 2. Neu in der Liste sind der romantische Thriller(Indien) auf Platz 3 (3,7 Millionen Besucher) und das emotionale Drama(Philippinen) auf Platz 4 (3,5 Millionen Besucher). Der komödiantische Thriller(Mexiko) kehrte für eine weitere Woche auf Platz 9 zurück (1,5 Millionen Besucher).