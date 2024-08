«Deutschland sucht den Superstar» startet erstmals im September

TV-News

Die neue Staffel umfasst lediglich 15 Folgen, darunter nur eine Live-Show, und ist somit die kürzeste aller Zeiten.

RTL hat den Start der 21. Staffel der Casting-Showbestätigt. Klar war schon im Vorfeld, dass Chef-Juror Dieter Bohlen erstmals im Herbst auf die Suche nach neuen Talenten gehen würde, RTL zeigt die neuen Folgen ab dem 18. September immer mittwochs und samstags um 20:15 Uhr. Die erste Ausgabe ist auf RTL+ bereits eine Woche im Vorfeld abrufbar. Geplant sind insgesamt nur 15 Sendungen, was die 21. Staffel zur kürzesten aller Zeiten macht. Das Finale wird dabei die einzige Live-Show sein. Alle vorproduzierten Folgen werden jeweils parallel zur linearen Ausstrahlung bei RTL exklusiv vorab auf RTL+ zur Verfügung gestellt, wie der Sender mitteilte.UFA Show & Factual zeichnete die Casting-Folgen im Europa-Park in Rust auf, wo es erstmals keine Altersgrenze nach oben gab. Das Mindestalter für die insgesamt über 10.000 Bewerber betrug 16 Jahre. Der älteste Sänger, der sich der Jury um Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana stellte, war 92 Jahre alt. Knapp die Hälfte der Bewerber war über 30 Jahre alt. Das Jury-Quartett hatte wie üblich die Möglichkeit mit ihren goldenen CDs einzelnen Sängerinnen und Sängern ein Direktticket in den Stadionrecall auf Schalke zu sichern. In beeindruckender Kulisse kämpfen die Kandidaten hier um den Einzug in den Auslandsrecall, der dieses Mal in verschiedenen Locations auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta stattfindet.Besonders Chefjuror Dieter Bohlen ist froh, dass die Altersgrenze gefallen ist: „Ich habe immer daran geglaubt, dass Menschen, die älter sind als 30, ein riesiges Talent haben können. Und einfach verpennt haben, vielleicht frühzeitig mal zu «DSDS» zu kommen. Und die Castings jetzt bestätigen das. Es sind unheimlich viele Leute dabei mit einem wahnsinnigen Talent, die älter sind als 30. Der Älteste war 92. Er hat unser aller Herzen berührt.“Und auch Pietro Lombardi verspricht: „Die neue Staffel wird sehr abwechslungsreich. Wir haben jetzt ‚no limits‘. Dementsprechend glaube ich, dass es schon auch für die Zuschauer eine Achterbahn der Gefühle sein wird. Wir haben Kandidaten dabei, die 80 Jahre oder 90 Jahre alt sind. Und das ist schon besonders, sie bei ihrer Kunst zu beobachten.“Schlagersängerin und Neujurorin Beatrice Egli freut sich über ihre Rückkehr zu «DSDS»: „Es ist schön nach Hause zu kommen, zurückzukommen, wo alles begann, wo der Ursprung war und gleichzeitig auch doch alles neu ist. Ich kenne die andere Seite, vorne zu stehen vor der Jury und nun den Platz gewechselt zu haben nach elf Jahren ist eine schöne Erfahrung. Aber es fällt mir auch ehrlich gesagt ab und zu ein bisschen schwer, nein zu sagen, wenn es für Leute nicht weitergeht, weil ich das Gefühl kenne, da zu stehen und diesen Traum zu haben, von der Musik leben zu können und weiterzukommen.“Rapperin Loredana sagt über die Zusammenarbeit in der Jury: „Es ist ein super Team. Es vibet und das ist wichtig gewesen für uns alle vier. Mittlerweile sind wir Freunde geworden. Wenn Pausen sind, verkriechen wir uns nicht in Ecken, sondern chillen zusammen und das ist schön.“