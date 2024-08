Marketingchefin Sabrina Caluori verlässt Paramount

Köpfe

Die Leiterin des Kinder- und Familienmarketings sucht sich neue Aufgaben.

Sabrina Caluori, Leiterin des globalen Kinder- und Familienmarketings bei Nickelodeon und Paramount+, verlässt das Unternehmen zwei Jahre nach ihrer Beförderung, wie „Variety“ erfahren hat. In der vergangenen Woche hatte Paramount Global bekannt gegeben, dass 15 Prozent der Belegschaft, rund 2.000 Mitarbeiter, das Unternehmen verlassen müssen."Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, aber vor allem bin ich stolz auf die Kultur, die wir geschaffen haben", schrieb Caluori am Montag in einer E-Mail an die Mitarbeiter, die Variety vorliegt. "Sich auf das Unerwartete einzulassen, das Alltägliche zu verzaubern, und das alles WIE EIN SCHWAMM. Jeden Tag haben Sie Pionierarbeit geleistet und sich mit dem Optimismus von SpongeBob und der Entschlossenheit von Patrick durch die Strömungen der Branche gekämpft. Sie sind der Herzschlag dieser Marke und Ihre Leidenschaft für die Mission von Nickelodeon zeigt sich in allem, was Sie tun."Caluori wurde im Juli 2022 zum Executive Vice President und Head of Marketing and Brand Strategy bei Nickelodeon befördert, nachdem die damalige Chief Marketing Officer Jenny Wall das Unternehmen verlassen hatte.