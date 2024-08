Neue Murphy-Serie startet Ende September

US-Fernsehen

Die neue Horror-Drama-Serie wird auch bei Disney+ ausgestrahlt.

FX hat das Erstausstrahlungsdatum und die offiziellen Eckdaten von, der neuen Horror-Dramaserie von Ryan Murphy, bekannt gegeben, die am Mittwoch, den 25. September um 22.00 Uhr auf FX ausgestrahlt wird und am nächsten Tag auf Hulu zu sehen ist. Die 10-teilige erste Staffel wird demnächst international auf Disney+ zu sehen sein.In FXs «Grotesquerie» erschüttert eine Reihe von abscheulichen Verbrechen eine kleine Gemeinde. Detective Lois Tryon hat das Gefühl, dass diese Verbrechen unheimlich persönlich sind, als ob jemand - oder etwas - sie verhöhnt. Zu Hause hat Lois mit einer angespannten Beziehung zu ihrer Tochter, einem Ehemann in Langzeitpflege und ihren eigenen inneren Dämonen zu kämpfen. Da sie keine Anhaltspunkte hat und nicht weiß, an wen sie sich wenden soll, nimmt sie die Hilfe von "Schwester Megan" an, einer Nonne und Journalistin beim Catholic Guardian. Schwester Megan, die selbst eine schwierige Vergangenheit hat, hat das Schlimmste von der Menschheit gesehen, glaubt aber immer noch an ihre Fähigkeit, Gutes zu tun. Lois hingegen befürchtet, dass die Welt dem Bösen unterliegt. Während Lois und Schwester Megan Hinweisen nachgehen, verstricken sie sich in ein düsteres Netz, das mehr Fragen als Antworten aufzuwerfen scheint.In der Serie spielen die Emmy-Preisträgerin Niecy Nash-Betts als Detective Lois Tryon, Emmy-Preisträgerin Courtney B. Vance als Marshall Tryon, die Emmy-Preisträgerin Lesley Manville als Krankenschwester Redd, die Tony-Preisträgerin Micaela Diamond als Schwester Megan, Nicholas Alexander Chavez als Father Charlie, Raven Goodwin als Merritt Tryon und Travis Kelce mit.«Grotesquerie» wurde von Ryan Murphy, Jon Robin Baitz und Joe Baken geschrieben und entwickelt. Regie führen Max Winkler, Murphy, Alexis Martin Woodall und Elegance Bratton. Die Serie wird von Murphy, Woodall, Baitz, Baken, Winkler, Nash-Betts, Vance, Peter Liguori, Nissa Diederich, Eric Kovtun und Scott Robertson produziert. Produziert wird die Serie von 20th Television.