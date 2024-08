«Real Housewives of New York City» geht weiter

US-Fernsehen

Die neue Staffel terminierte Bravo auf Dienstag, den 1. Oktober 2024.

Am Dienstag, dem 1. Oktober, um 21 Uhr feiert die 15. Staffel vonauf Bravo Premiere. Die Serie begleitet die Damen bei ihren Aktivitäten in der Stadt, die niemals schläft. Des Weiteren werden in der 15. Staffel von «The Real Housewives of New York City» alle bisherigen Teilnehmerinnen, nämlich Sai De Silva, Ubah Hassan, Erin Lichy, Jenna Lyons, Jessel Taank und Brynn Whitfield, zu sehen sein. Zusätzlich werden die neue Hausfrau Racquel Chevremont und Rebecca Minkoff, die als Freundin hinzukommt, in der Serie zu sehen sein.Die Gruppe der Freundinnen, bestehend aus Sai De Silva, Ubah Hassan, Erin Lichy, Jenna Lyons, Jessel Taank und Brynn Whitfield, kehrt zurück, um sich ein weiteres Stück vom Big Apple zu sichern. Des Weiteren werden die neuen, dem elitären Milieu zuzurechnenden Gesichter von Racquel Chevremont und Rebecca Minkoff präsentiert. In New York kann sich die Situation jedoch rasch ändern, sobald Gerüchte unter den Damen die Runde machen. Es bleibt abzuwarten, ob langjährige Loyalitäten ausreichend stabil sind, um etwaige Krisen zu überstehen, oder ob sie durch das Bekanntwerden von Geheimnissen erschüttert werden.Die Rückkehr der Show wird von Bravo am Freitag, dem 20. September, in der Chelsea Factory in NYC mit einem luxuriösen und immersiven «RHONY»-Herbst-Pop-up gebührend gefeiert. In einer malerischen Herbstkulisse, welche durch einen Apfelgarten geprägt ist, wird den Besucherinnen und Besuchern ein kostenloses Erlebnis geboten, welches einen Vorgeschmack auf die Hit-Show von Bravo darstellt. Hierbei werden überlebensgroße Fotoerlebnisse präsentiert, welche durch die stilvolle und trendige Besetzung inspiriert sind. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.