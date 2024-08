What the Game?: «Cuphead»

Schwerpunkt

von Benjamin Wagner 17. August 2024, 12:07 Uhr

Eine Reise durch die 1930er Jahre in einem modernen Videospiel. Auch Netflix ist auf das Spiel, das an die ersten Disney-Filme erinnert, aufmerksam geworden.

Das Videospiel „Cuphead” hat sowohl Spieler als auch Kritiker begeistert. Es wurde vom Studio MDHR entwickelt und besticht durch eine einzigartige Mischung aus herausforderndem Gameplay und atemberaubender Ästhetik, die von den Zeichentrickfilmen der 1930er Jahre inspiriert ist. Mit einer beeindruckenden Metacritic-Bewertung von 88 Prozent und zahlreichen positiven Rezensionen stellt „Cuphead” ein herausragendes Beispiel dafür dar, wie Indie-Spiele die Grenzen des Mediums erweitern können.„Cuphead” ist ein Run-and-Gun-Spiel, das sich durch seine hohe Schwierigkeit und seinen unverwechselbaren Stil auszeichnet. Die Spieler steuern Cuphead und seinen Bruder Mugman, die in einer Reihe von Levels und Bosskämpfen gegen verschiedene Gegner antreten müssen, um ihre Schulden beim Teufel zu begleichen. Das Spiel ist bekannt für seine anspruchsvollen Kämpfe, die präzise Bewegungen und schnelle Reflexe erfordern.Die Steuerung ist einfach, aber effektiv: Die Spieler können schießen, springen, ausweichen und spezielle Angriffe ausführen. Die Vielzahl an Bossen, die in jeder Welt des Spiels auf die Spieler warten, zeichnet sich durch unterschiedliche Angriffsmuster und Schwächen aus. Dies erfordert von den Spielern eine fortwährende Anpassung ihrer Strategien und die Verbesserung ihrer Fähigkeiten, um voranzukommen.Der visuelle Aspekt von „Cuphead” ist zweifellos einer der auffälligsten. Das Spiel präsentiert sich als animierter Kurzfilm aus den 1930er Jahren, der durch handgezeichnete Animationen, Aquarellhintergründe und eine jazzige Begleitmusik gekennzeichnet ist. Die Entwickler, Chad und Jared Moldenhauer, ließen sich von klassischen Zeichentrickfilmen von Disney und Fleischer Studios inspirieren, was „Cuphead” einen nostalgischen Charme verleiht. Die Liebe zum Detail ist in jeder Ecke des Spiels sichtbar. Die Animationen sind flüssig und stilvoll, die Charakterdesigns sind kreativ und vielfältig, und die Hintergründe sind reich an Details. Dieses visuelle Fest macht „Cuphead” zu einem der ästhetisch ansprechendsten Spiele, die je gemacht wurden.Studio MDHR wurde von den Brüdern Chad und Jared Moldenhauer gegründet. Das Studio ist relativ klein, jedoch von einer Leidenschaft für Videospiele und Animation geprägt, welche die Brüder Chad und Jared Moldenhauer dazu antrieb, ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen. „Cuphead” ist das Debütspiel des Studios und hat seit seiner Veröffentlichung weltweite Anerkennung gefunden. Die Entwicklung von „Cuphead” war ein langer und schwieriger Prozess. Die Brüder Moldenhauer investierten über mehrere Jahre sowohl ihre Zeit als auch ihr Geld in die Entwicklung des Spiels, um ihre Vision zu verwirklichen. Ihre Hingabe hat sich ausgezahlt, denn „Cuphead” wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt und hat Millionen von Kopien verkauft.Seit der Veröffentlichung von „Cuphead” hat das Studio MDHR kontinuierlich daran gearbeitet, das Spiel zu verbessern und zu erweitern. Eine der Erweiterungen, „Cuphead: Die Erweiterung „The Delicious Last Course” wurde angekündigt und soll neue Charaktere, Levels und Bosse hinzufügen. Diese Erweiterung wurde von Fans mit großer Vorfreude erwartet und verspricht, das ohnehin schon umfangreiche Spiel noch weiter auszubauen.Zusätzlich zu den Erweiterungen hat Studio MDHR auch eine animierte Serie in Zusammenarbeit mit Netflix produziert. Die Serie «The Cuphead Show!» präsentiert die Charaktere und die Welt von „Cuphead” auf dem Bildschirm und erweitert das Franchise auf neue Weise. Die animierte Serie startete am 18. Februar 2022 beim amerikanischen Streamingdienst.„Cuphead” erfordert viel Zeit und Geduld. Die durchschnittliche Spielzeit, um das Hauptspiel abzuschließen, liegt bei etwa 10 bis 15 Stunden, je nach Fähigkeiten des Spielers. Für diejenigen, die das Spiel zu 100 Prozent abschließen möchten, einschließlich aller Nebenmissionen und Herausforderungen, kann die Spielzeit leicht auf 20 bis 30 Stunden ansteigen. Der Schwierigkeitsgrad von „Cuphead” ist berüchtigt. Das Spiel ist bewusst herausfordernd gestaltet, was es für viele Spieler zu einem intensiven Erlebnis macht. Es erfordert präzise Timing, schnelle Reflexe und die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen. Der hohe Schwierigkeitsgrad kann zu Frustrationen führen, doch der Sieg über die Bosse ist umso befriedigender.„Cuphead“ ist auf mehreren Plattformen erhältlich, darunter Windows, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 und macOS. Der Preis variiert je nach Plattform und Region und liegt in der Regel bei etwa 20 Euro. Dieser Preis ist angesichts der Qualität und des Umfangs des Spiels angemessen. „Cuphead“ ist ein bemerkenswertes Spiel, das durch seine einzigartige Ästhetik, sein herausforderndes Gameplay und die Hingabe seiner Entwickler besticht. Es demonstriert, dass Indie-Spiele in der Lage sind, mit großen Produktionen zu konkurrieren und dabei etwas Einzigartiges und Wertvolles zu bieten. Die hohe Metacritic-Bewertung von 88 Prozent sowie die Millionen von begeisterten Spielern weltweit belegen, dass „Cuphead” seinen Platz als moderner Klassiker verdient hat.Für Liebhaber von Retro-Animationen und herausfordernden Spielen ist „Cuphead” ein Muss. Das Spiel bietet nicht nur ein visuelles und auditives Fest, sondern auch eine echte Herausforderung, die selbst die erfahrensten Spieler auf die Probe stellen wird. Wenn Sie auf der Suche nach einem Spiel sind, das sowohl Ihre Fähigkeiten als auch Ihre Sinne anspricht, dann ist „Cuphead” die ideale Wahl.