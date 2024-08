Buchclub

Das Buch ist der neueste Kriminalroman von Björn Berenz und die Fortsetzung seines Debüts „Knäcketod“.

Mit einem Mix aus Humor, schwedischer Idylle und einer Prise Mysterium entführt Berenz seine Leser erneut in die wunderschöne, aber auch geheimnisvolle Landschaft von Småland. Im Mittelpunkt von „Knäckegrab“ steht die sympathische und neugierige Buchhändlerin Ina, die die Hektik ihres Lebens in Potsdam hinter sich gelassen hat und auf dem idyllischen Tingsmålahof ein neues Kapitel beginnen will. Doch das Leben in der schwedischen Provinz ist alles andere als langweilig. Nach den turbulenten Ereignissen in „Knäcketod“, bei denen Ina ungewollt zur Hobbydetektivin wurde, könnte man meinen, sie würde nun endlich zur Ruhe kommen. In gewohnter Manier kann Ina nicht anders, als sich in die dortigen Ermittlungen einzumischen.Björn Berenz zeichnet in „Knäckegrab“ ein lebendiges Bild der schwedischen Provinz, das sowohl die Idylle als auch die skurrilen Eigenheiten des Landlebens einfängt. Die Charaktere sind liebevoll und humorvoll gestaltet, allen voran Ina, deren Mischung aus Neugier und Entschlossenheit sie zu einer unverwechselbaren Heldin macht. Ihre "Crew aus Hobbydetektiven in den allerbesten Jahren" - eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Einheimischen und Zugezogenen - sorgt für zusätzliche Dynamik und zahlreiche humorvolle Momente.Der Roman lebt nicht nur von seiner spannenden Handlung, sondern auch von den Dialogen, die oft mit trockenem Humor gewürzt sind. Berenz versteht es, die skandinavische Gelassenheit mit einer gewissen Verschrobenheit zu kombinieren, die den Charme des Buches ausmacht. Die schwedische Landschaft wird detailliert beschrieben und die Mittsommernächte, die Moltebeeren und die Weite der Natur verleihen dem Buch eine atmosphärische Dichte.Björn Berenz bleibt seinem Stil treu, der sich durch eine humorvolle und zugleich spannende Erzählweise auszeichnet. „Knäckegrab“ ist ein Krimi, der sich nicht nur um die Lösung eines Mordfalls dreht, sondern auch die Eigenheiten und Absurditäten des Alltags in einem abgelegenen schwedischen Dorf unter die Lupe nimmt. Der Autor gelingt es, mit leichter Hand komplexe Themen wie Mord und historische Geheimnisse in eine lockere, unterhaltsame Handlung zu verpacken, die dennoch nie an Tiefe verliert. Ein besonderes Highlight des Buches sind die immer wieder eingestreuten schwedischen Vokabeln, die den Lesern ein kleines sprachliches Mitbringsel bieten.„Knäckegrab“ ist ein Muss für alle, die skandinavische Krimis mit einem Augenzwinkern lieben. Björn Berenz gelingt es, eine spannende und humorvolle Geschichte zu erzählen, die den Lesern eine Mischung aus Unterhaltung und Nervenkitzel garantiert. Die liebenswerten Charaktere, die atmosphärische Beschreibung der schwedischen Landschaft und die cleveren Wendungen machen das Buch zu einem echten Lesevergnügen. Für alle, die Lust auf einen kurzweiligen Krimi mit skandinavischem Flair haben, ist „Knäckegrab“ die perfekte Lektüre.