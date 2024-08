Kim Kardashian dreht «Group Chat»

US-Fernsehen

An der Produktion ist der Autor Kenya Barris beteiligt.

Die erfolgreiche Influencerin Kim Kardashian dominiert nicht nur die sozialen Medien, sondern baut auch ihr Engagement bei Disney weiter aus. Vor einigen Jahren wechselte die TV-Familie von NBCUniversal zum Mickey-Mouse-Konzern, Kim Kardashian arbeitete teilweise als Schauspielerin und produzierte bereits Stoffe.Jetzt haben Kim Kardashian und 20th Television einen First-Look-Deal abgeschlossen. Das erste Projekt heißtund basiert auf La La Anthonys Roman „The Love Playbook: Rules for Love, Sex and Happiness“ aus dem Jahr 2014. Anthony wird in dem Projekt die Hauptrolle spielen und neben Kardashian und Kenya Barris, der mit seiner Firma Khalabo Ink Society als Schöpfer fungiert, als ausführender Produzent auftreten. Adam Kassan von Khalabo ist ebenfalls ausführender Produzent. BET Studios ist Koproduzent mit 20th Century Fox. Barris ist der Schöpfer des «Black-ish»-Universums und Anthony ist bekannt aus dem Starz-Drama «Power».„Ich bin unglaublich daran interessiert, Geschichten zu erzählen, die persönlich, komplex und relevant sind, die auf meinen eigenen Erfahrungen basieren und auf denen, die ich kenne“, sagte Kardashian in einer Erklärung. Ich hatte einen Sitz in der ersten Reihe, um mit dem außergewöhnlichen Team von 20th Television bei American Horror Story: Delicate zu arbeiten, und ich freue mich sehr darauf, meine erste Welle von TV-Projekten mit dem Team von Karey Burke und Eric Schrier zu entwickeln und weiterhin mit Craig Erwich und seinem gesamten Team bei Hulu und Disney zusammenzuarbeiten".„Kim ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Multitalent, das den Puls der Zeit fühlt und ihn gleichzeitig mitgestaltet. Ihr Erfolg im Fernsehen mit unseren Teams - von 'The Kardashians' bis 'American Horror Story: Delicate' - gepaart mit ihrer Fähigkeit, die Fantasie von Millionen von Menschen zu fesseln, versetzt sie in die einzigartige Lage, Geschichten zu entwickeln und zu produzieren, die zweifellos die Kultur prägen werden“, so Karey Burke, Präsidentin von 20th Television, und Craig Erwich, Präsident der Disney Television Group.