Neue «FBI»-Staffel feiern Free-TV-Premiere

Sat.1 zeigt ab September die fünfte «FBI: Special Crime Unit»- sowie die vierte «FBI: Most Wanted»-Staffel.

Ohne Pause setzt Sat.1 die Ausstrahlung der beiden US-Serienundfort. Derzeit zeigt der Bällchensender am späten Dienstagabend die vierte beziehungsweise dritte Staffel. Am 3. September folgen die Free-TV-Premieren der fünften Staffel der Mutterserie sowie die vierte Staffel der Spin-off-Reihe. Damit befüllt Sat.1 bis nach Mitternacht seine Primetime mit frischer Krimiware, denn am kommenden Dienstag, 20. August, kehren auchundmit neuen Folgen zurück.Für «FBI: Special Crime Unit» beginnt die fünfte Staffel tatsächlich schon am 27. August, denn für den 22:15-Uhr-Slot ist die Folge „Der verlorene Sohn“ (Original: „Prodigal Son“) angekündigt, die offiziell als die dritte Folge der fünften Season gelistet ist. Sat.1 nennt allerdings den ersten Dienstag im September als offiziellen Start der fünften Staffel.Im Auftakt der fünften Runde – Titel der Folge ist „Heldenreise“ (Original: „Hero’s Journey“) schickt das FBI Omar (Zeeko Zaki) zu einem Undercovereinsatz, bei dem er einem Dealer eine Bombe abkaufen soll. Doch der Agent findet den Mann und dessen Partner tot auf. Die Ermittlungen ergeben, dass ein gewisser Nathan die Bombe gestohlen hat und einen Anschlag auf eine Gruppe Politiker plant. Das Attentat soll auf einer vielbesuchten Konferenz stattfinden. Das FBI-Team versucht nun mit allen Mitteln, ein Unglück zu verhindern.In „Fluch der Waffen“ (Original: „Iron Pipeline“), dem Auftakt der vierten «Most Wanted»-Staffel, muss Remy (Dylan McDermott) sich als neuer Chef in seinem Team behaupten. Barnes (Roxy Sternberg), die das FBI nach der Elternzeit wieder verstärkt, gefällt die neue Personalie zunächst wenig. Im Fall eines Waffenschmugglers müssen die beiden erstmals Teamarbeit unter Beweis stellen. Während Remy verdeckt ermittelt, versucht sein Team, die Drahtzieher ausfindig zu machen.