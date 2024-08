Kabel Eins baut wieder Partykeller

TV-News

Im Anschluss an die von Asbach gesponserte Sendung bringt der Privatsender «Die Lieblingsmarken der Deutschen» zurück.

Obwohl sich die Kabel-Eins-Sendungseit zwei Jahren nicht gerade durch gute Zuschauerzahlen auszeichnen kann, bringt der Unterföhringer Privatsender das Format für eine dritte Staffel zurück. Die neue Runde beginnt am Sonntag, 1. September, auf dem gewohnten Sendeplatz um 19:10 Uhr. Die dritte Staffel startet damit deutlich später als die ersten beiden, die jeweils Im Frühjahr on air gingen.Bei «Asbach Deutschlands bester Partykeller» wird zum Wettkampf der Feierbiester aufgerufen. In dem Heimwerker-Wettkampf treten zwei Teams im direkten Duell mit gigantischem Elan, einem verrückten Motto, viel Deko, Werkzeug und Baumaterial gegeneinander an. In der ersten Folge treten „Die Wikinger von Campingplatz“ gegen „Die Rock 'n Roller“ an. Wikinger Blacky baut eine Grillhütte im Wikinger-Stil, während Benny und seine Frau Katja einen Cadillac und eine Candybar in ihren Keller installieren.Im Anschluss startet um 20:15 Uhr die dritte Staffel der Reportage-Reihe. Die Reportagereihe blickt mit Fakten und Hintergründen auf die größten Lieblingsmarken der Deutschen, die sie jeden Tag begleiten. Prominente, wie Ingo Appelt, Sarah Bora, Eko Fresh, Joey Heindle, Janine Kunze, Mark Kühler, Tommy Scheel, Aaron Troschke, Madita van Hülsen und Jasmin Wagner, betrachten zusammen mit dem Experten Jon Christoph Berndt die namhaften Labels und teilen eigene Erfahrungen und Einschätzungen mit den Zuschauern. Dabei klären die Gäste, warum gerade diese Marken so erfolgreich sind und wie genau sie den Alltag der Deutschen prägen. In der ersten Folge geht es um Fastfood-Marken wie McDonald's, Pizza Hut oder Nordsee.