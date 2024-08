Neue «WSMDS?»-Staffel beginnt bereits im September

TV-News

Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt wollen Joko Winterscheidt die Show stehlen. Vorab sind die Folgen bereits bei Joyn abrufbar.

ProSieben hat die Ausstrahlung der neuen und nunmehr achten Staffel der Quiz-Unterhaltungsshowterminiert. Der seit knapp einem Jahr im Amt weilende ProSieben-Chef Hannes Hiller hat sich dabei für eine frühere Ausstrahlung als zuletzt entschieden, nachdem die zweite Staffel des Jahres nach dem Sendeplatzwechsel von Dienstag auf Sonntag im vergangenen Jahr in den November gerutscht war. In diesem Jahr präsentiert Joko Winterscheidt den Staffelauftakt am 8. September. Vorab kann «WSMDS?» bereits ab Sonntag, 1. September, und immer jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf Joyn gestreamt werden.Zum Panel gehören in der achten Ausgabe der Florida-Entertainment-Produktion neben einem üblichen Wildcard-Gewinner auch Musikerin Nina Chuba, Comedian Kurt Krömer sowie Moderator und Podcaster Tommi Schmitt. Joko Winterscheidt, der wie immer mindestens die erste Folge moderiert, sagt über seine Gäste: „Ich freue mich auf das Quizkanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen.“In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforderinnen und Herausforderer zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein Kandidat die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Die siegreiche Person des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf «Wer stiehlt mir die Show?» in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.Zuletzt erreichte «WSMDS?» nicht mehr solch hohe Zuschauerzahlen wie gewohnt. Durch die kurze Wartezeit zwischen den beiden Staffeln war das Interesse an der siebten Ausgabe von «Wer stiehlt mir die Show?» nicht ganz so hoch wie im Herbst. Die durchschnittliche Reichweite belief sich auf 2,02 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf 7,8 Prozent. In der Zielgruppe standen noch 1,37 Millionen 14- bis 49-Jährige und 21,6 Prozent auf der Uhr. Wohl auch deshalb dürfte ProSieben nun die Sendung früher als im Vorjahr starten.