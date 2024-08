«Wicked Tuna» endet

US-Fernsehen

National Geographic stellt die Serie nach 13 Staffeln ein.

Der Dokumentationssender National Geographic hat das Ende vonbekannt gegeben. Die Sendung läuft in Deutschland unter dem Titel «Hochsee Cowboys» und wurde seit 2012 ausgestrahlt. Das Format handelt von kommerziellen Thunfischfischern aus Gloucester, Massachusetts, die im Nordatlantik den lukrativen Blauflossenthunfisch fangen.Die Fischerteams treten gegeneinander an, um herauszufinden, wer den größten Gewinn aus dem Fang des Fisches ziehen kann. Die Serie wurde vom 1. April 2012 bis zum 26. Mai 2024 auf dem National Geographic Channel ausgestrahlt. Der Mutterkonzern Disney versucht derzeit, die Kosten zu senken.„Nach dreizehn Staffeln auf hoher See und mehr als 200 unglaublichen Episoden hat die langlebige Serie «Wicked Tuna» ihre Ausstrahlung auf National Geographic beendet“, teilte der Kabelsender am Freitag in einer Erklärung mit. „Die Serie feierte eine der ältesten Industrien Amerikas seit ihrer Premiere auf National Geographic im Jahr 2012 und machte aus den unerschrockenen kommerziellen Fischern, die den unerbittlichen Gewässern des Nordatlantiks trotzen, um den schwer zu fangenden Blauflossenthunfisch zu fangen, international anerkannte Stars. Wenn wir auf 13 großartige Staffeln und mehr als 200 Episoden zurückblicken, ist es schwer, unsere Dankbarkeit gegenüber unseren Produktionspartnern bei der Pilgrim Media Group, unseren Schauspielern und unserer Crew, der Stadt Gloucester und den treuen Fans der Serie in Worte zu fassen. Es war eine unglaubliche gemeinsame Reise und es gibt nur zwei Worte, die in diesem Moment passen: Thank You.“