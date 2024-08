CBS plant dritte Stunde für «CBS Mornings»

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen wollen das Angebot vor allem für Streaming-Dienste anbieten.

Bei CBS wird an einer dritten Stunde der morgendlichen Nachrichtensendunggearbeitet, wie „Variety“ erfahren hat. Shawna Thomas, die ausführende Produzentin, hat zusammen mit den Moderatoren Gayle King, Tony Dokoupil und Nate Burleston ein Informationsblatt an die Mitarbeiter herausgegeben. „Einige unserer Kollegen und ich haben an der Entwicklung einer dritten Stunde von «CBS Mornings» gearbeitet, von der wir glauben, dass sie Ende September ausgestrahlt wird“, sagte Thomas. „Sie wird für einige unserer eigenen Kanäle entwickelt und soll auf CBS News 24/7 ausgestrahlt werden.Die dritte Stunde", fügt sie hinzu, "wird nicht genau so aussehen oder sich so anfühlen wie die ersten beiden Stunden. Ja, die Talente werden ein wenig anders sein und der Name wird ein wenig anders sein, aber es wird immer noch der intelligente und fesselnde Inhalt sein, den jeder von der CBS Mornings Familie erwartet“. Tony Dokoupil und Adriana Diaz sollen die neue Ausgabe der Show moderieren, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. CBS News lehnte es ab, die mögliche Besetzung des neuen Konzepts zu kommentieren.Seit Jahren bauen ABC und NBC ihre Flaggschiffe am Vormittag aus. «Today» sendet mittlerweile vier Stunden, «GMA» hat eine weitere Stunde am frühen Nachmittag hinzugewonnen. Die Ausweitung von «CBS Morning» hängt auch damit zusammen, dass die Nachrichtenabteilungen von Paramount Global umstrukturiert wurden. Durch diesen Kniff können viele Mitarbeiter kosteneffizienter arbeiten.