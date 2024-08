«My Lady Lane» ist abgesetzt

US-Fernsehen

Die alternative Geschichte geht bei Amazon nicht weiter.

Amazons Streaming-Dienst Prime Video hat die Fernsehserieeingestellt. Die achtteilige Serie wurde am 27. Juni veröffentlicht. Zum Cast der Serie gehörten: Emily Bader, Edward Bluemel, Jordan Peters, Anna Chancellor, Dominic Cooper, Kate O'Flynn, Rob Brydon, Abbie Hern, Isabella Brownson, Robyn Betteridge, Henry Ashton, Máiréad Tyers, Michael Workeye, Joe Klocek, Brandon Grace und Will Keen.In der offiziellen Logline zur Serie heißt es: „Macht euch bereit für die tragische Geschichte von Lady Jane Grey, der jungen Adligen aus der Tudor-Zeit, die neun Tage lang Königin von England war, bevor sie geköpft wurde, im guten alten Jahr 1553. Eigentlich... scheiß drauf. Wir erzählen die Geschichte so, wie sie hätte sein sollen: Die Jungfrau in Not rettet sich selbst. Es ist eine epische Geschichte von wahrer Liebe und großen Abenteuern, angesiedelt in einem altertümlichen Universum aus Action, Geschichte, Fantasie, Komödie, Romantik und romantischem Pomp. Anschnallen!„«My Lady Jane» ist insgesamt deutlich stimmiger als es zunächst zu vermuten gewesen wäre“, schrieb Quotenmeter-Autor Marc Schneider. „Als ‚easy watch‘ funktioniert die Serie und schafft es, die unzähligen, wahrscheinlich teilweise gar beabsichtigten Schwächen, in den Hintergrund zu rücken. Nicht alles muss glänzen und intellektuell fordern. Sich über die eigene stilistische Ausrichtung im Klaren zu sein und diese abweichungsfrei durchzuziehen, machen diese charmant-alberne Komödie, zumindest in ihrem Genrebereich, zu einem kleinen Überraschungshit im Jahr 2024.“