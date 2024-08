Alexander Mazza: Spannende Fälle, eine gute und hochwertige Umsetzung

Interview

Die Sendung «People Magazine: Investigativ» wird ab dem 17. August beim Unterhaltungssender TLC ausgestrahlt. Im Vorfeld wurde mit Mazza ein Gespräch über dessen Karriere geführt.

Wir werden große und spektakuläre Kriminalfälle sehen, die zu Schlagzeilen geworden sind und weltweit für Aufsehen gesorgt haben. Journalisten des «People Magazine» berichten über ihre eigenen Fälle, was dem Format eine besondere und persönliche Note gibt.Es geht ausschließlich um amerikanische Fälle, die für großes mediales Aufsehen gesorgt haben. Der Mord an Maurizio Gucci bildet da eine Ausnahme, der in Mailand auf dem Weg in sein Büro von einem Auftragskiller ermordet wurde. Der Auftrag kam übrigens von seiner Ehefrau.Spannende Fälle, eine gute und hochwertige Umsetzung und ein persönlicher Bezug, würde ich sagen. Der ist hier durch Familienangehörige, Zeitzeugen und eben die beteiligten Reporter mehr als gegeben. In meinen Moderationen gebe ich zusätzlich Infos zum aktuellen Stand und neuen Erkenntnissen.Ja, sehr gerne blicke ich auf diese Zeit zurück. Das waren damals die Anfänge des Privatfernsehens und es herrschte überall eine echte Aufbruchsstimmung. Wir haben so viel Neues ausprobieren dürfen, weil es für die meisten Formate ja keine Vorläufer gab, an denen man sich hätte orientieren müssen. Tolle Zeit!Das war kein Keller im ursprünglichen Sinne. Im Untergeschoss befanden sich die Studios und das Sendezentrum München (SZM).Neben vielen anderen Formaten in anderen Sendern! Ich denke, zumindest bei der«SPORTSCHAU» kommen wir uns mit der Zielgruppe nicht so sehr in die Quere. Erstaunlicherweise sind es ja vor allem die Frauen, die sich für wahre Verbrechen interessieren …Ich engagiere mich für die „McDonald‘s Kinderhilfe“ Stiftung, die sich um Familien schwerkranker Kinder kümmert und ihnen ein Zuhause auf Zeit schenkt. Selbstverständlich versuche ich in meiner Rolle als Schirmherr, noch mehr Aufmerksamkeit für die so wichtige Arbeit der Stiftung zu erzeugen.