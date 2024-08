Überraschung in Waisenkirchen

Soap-Check

Sarah und Fabian schweben mit Isa und Lukas im Glück, doch es wird zu einem Drama kommen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo, Mi - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo, Mi - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo, Mi - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Landarztpraxis» (Mo – Mi, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Die Spreewaldklinik» (Do – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Ein Mitarbeiter des Hotels wird angegriffen, weil er seinen Freund in der Öffentlichkeit geküsst hat. Mo stößt zusammen mit Leyla und Elyas eine Solidaritätsaktion an. Julius ist stolz auf Mo, bekommt aber direkt die nächste Abfuhr – Mo sagt ihm, dass er nicht glaubt, jemals öffentlich zu seiner Liebe stehen zu können. Ben macht Franka weiter dafür verantwortlich, dass er sich einen neuen Standort für seine Werkstatt suchen muss. Zur Ablenkung zieht er mit Klaas und Hendrik um die Häuser, wobei er aus Versehen Frankas Beete für die Stadt beschädigt. Amelie und Julius sind geschockt von Gunters drohender Kündigung. Sie wollen sich zusammenraufen und verbinden sich trotz ihrer Antipathie. Nach dem homophoben Angriff auf ihren Hotelmitarbeiter wollen sie ein Zeichen setzen: Das Hotel "Drei Könige" soll sich zukünftig als „gay friendly“ ausweisen.Theo macht Lale eindringlich klar, dass er seinen Vater nicht sehen will. Lale ist skeptisch, ob Theo seinem Vater dauerhaft aus dem Weg gehen kann. Als Theo sich krankmeldet, appelliert Christoph eindringlich an ihn, sich nicht kleinmachen zu lassen. Theo fasst sich ein Herz und berücksichtigt Christophs Rat. Er ist völlig überrumpelt, als die erste Begegnung mit seinem Vater komplett anders läuft als befürchtet. Vincent versucht, einen der zerbrochenen Weine für Ana zu ersteigern. Er ahnt nicht, dass Philipp Ana ebenfalls helfen will. Als Philipp ihn bei der Online-Auktion überbietet, macht der verärgerte Vincent ihm eine Ansage.Sascha möchte Uschi beim Überwinden ihrer Angst helfen und versucht, sie zum Malen ihrer Gefühle zu bewegen. Wird Uschi sich darauf einlassen? Severin verspeist aus Versehen das von Monika extra für Lenz hergerichtete Kinder-Curry. Reichen Severins Kochkünste aus, um sein Malheur zu vertuschen?Benedikt freut sich über Patrizias Rückkehr und will die Zusammenarbeit mit ihr wieder aufnehmen. Doch Patrizia hat sich verändert... Als ihre Lüge Konsequenzen nach sich zieht, müssen Tobias und Vivien fest zusammenhalten. Denn die Wahrheit darf niemals ans Licht kommen... Während Theo sich immer mehr in den Gedanken verrennt, ihr etwas bieten zu müssen, verliert er das Wichtigste aus den Augen: Britta.Simones Mutter ist bereit, den Kader zu sanieren. Doch nur unter einer Bedingung, von der sie schon lange träumt, sie zu stellen... Isabelle und Maximilian fingieren Beweise, die die Aufmerksamkeit auf einen völlig Unbeteiligten lenken sollen... Leyla will die Öffentlichkeit an ihrem erfolgreichen Weg zurück aufs Eis teilhaben lassen. Doch sie stößt an ihre Grenzen...Flo schafft es, ihre aktuelle Situation als Neuanfang zu sehen. Doch Jonas muss sich fragen, wie und ob er in ihre Zukunftspläne passt... Carlos ist froh, dass John ihm in einer brenzligen Situation zur Seite stehen könnte. Doch Carlos legt Johns Angebot etwas zu großzügig aus...Nach all den turbulenten Ereignissen der letzten Wochen sieht es zum Glück danach aus, dass in Wiesenkirchen letztendlich immer noch alles ein gutes Ende nimmt. Doch während Sarah, Fabian, Isa und Lukas im Glück schweben, ahnen sie noch nicht, dass sowohl auf sie wie auch auf Alexandra, Max und Bianca noch einige letzte Überraschungen warten. Und diese werden das Leben aller Wiesenkirchener noch einmal ordentlich auf den Kopf stellen.Die Hamburger Ärztin Dr. Lea Wolff hat ihre Tochter direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben. 20 Jahre später beschließt sie, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und fährt in den Spreewald, um sich dort mit dem Vater ihres Kindes auszusprechen. Doch als Lea Paul tatsächlich findet, stößt er sie von sich. Er lehnt ein Gespräch ab und schickt sie wieder nachhause. Als sie auf dem Rückweg bei einem Unfall zur Hilfe eilt, gibt ihr das Schicksal eine zweite Chance.Sascha wird schmerzhaft an seinen Geburtstag erinnert und trifft eine bittere Entscheidung: Mörder feiern keinen Geburtstag. Das hat er nicht verdient. Auch Karlas Beistandsbesuch kann daran nichts ändern. Solange die ihn nicht festnehmen und in den Knast werfen will, hat er ihr sowieso nichts zu sagen. Erschüttert und mitleidig versucht Karla, Sascha aufzuzeigen, dass er sich nicht einfach aufgeben darf. Eindringlich will sie ihm klarmachen, dass er es seiner Schwester schuldig ist, sich mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen. Erst das bricht Saschas selbsthassende Mauer ein wenig auf und er muss sich fragen, ob Annika ihn trotz allem noch geliebt und das Beste für ihn gewollt hätte.