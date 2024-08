Netflix kündigt «Football Parents» an

International

Die niederländische Serie stammt von Ilse Warringa.

Netflix hat mit der Produktion der neuen niederländischen Netflix-Serie(«Voetbalouders») begonnen. Die Comedy-Serie, die von Ilse Warringa geschrieben und inszeniert und von Hollands Licht produziert wurde, bietet den Zuschauern einen urkomischen Einblick in das Verhalten einer Gruppe übermotivierter Eltern, die dazu neigen, sich in die Fußballleistungen ihrer kleinen Kinder auf dem Spielfeld einzumischen. Neben Ilse Warringa sind in der Serie Eva van Gessel, Mariana Aparicio, Michiel Nooter, Edwin Jonker, Bas Hoeflaak, Guido Pollemans, Leonoor Koster, Nyncke Beekhuyzen, Arnoud Bos, Gurkan Küçüksentürk, Evrim Akyigit, Rian Gerritsen, Steef Cuijpers und René van 't Hof zu sehen. «Football Parents» wird voraussichtlich 2025 auf Netflix verfügbar sein.Ilse Warringa: "Jahrelang habe ich meine Wochenenden am Spielfeldrand verbracht und meine beiden fußballspielenden Kinder angefeuert. Als sie mich vor ein paar Jahren baten, mit dem Anfeuern und Schreien aufzuhören, wurde mir klar, dass dies der Beginn einer neuen Comedy-Serie war. Ich freue mich unglaublich darauf, meine Erfahrungen als Fußballmama in eine nachvollziehbare und humorvolle Show umzusetzen, denn die Eskapaden der Eltern am Spielfeldrand sind am besten mit Lachen zu ertragen."Antoinette Beumer, Director Series, Benelux bei Netflix: "Wir sind unglaublich stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Ilse Warringa für Football Parents. Mit Shows wie De Luizenmoeder hat Ilse bewiesen, dass sie das Talent hat, ein breites Publikum mit ihrem ansteckenden Humor zu fesseln und zu unterhalten, und wir sind überzeugt, dass die Zuschauer die nachvollziehbaren und urkomischen Momente in Football Parents sehr genießen werden."«Football Parents» ist eine Comedy-Serie, die sich um eine Gruppe überfürsorglicher Eltern dreht, die sich schamlos in die Amateurfußballkarrieren ihrer Kinder einmischen. Wir werden in diese Welt durch Lillian und ihren Sohn Levi eingeführt, der neu im Team ist. Lillian wird schnell klar, dass sie dieser schrulligen Gruppe von Eltern entkommen möchte, insbesondere Marenka, die die letzte Person ist, mit der man sich an einem Samstagmorgen abgeben möchte. Levi möchte jedoch bleiben und freundet sich sogar mit Vito an, dem exzentrischsten Kind von allen, der zufällig Marenkas Sohn ist.