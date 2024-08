«Tiergeschichten» gehen wieder auf Sendung

TV-News

Die 90-minütige Dokumentation ist im Anschluss an «Top Dog Germany» zu sehen.

Am Freitag, den 6. September 2024, um 20.15 Uhr startet RTL die vierte Staffel von «Top Dog Germany – Der beste Hund der Welt». Zwischen 22.30 und 00.00 Uhr haben die Programmplaner eine neue Folge voneingeplant.Die Sendung präsentiert eine Sammlung von Geschichten, die zeigen, wie Tiere das Leben von Menschen bereichern und wie wir ihnen helfen können. Von einer Tierpflegerin, die einer Orang-Utan-Mutter das Stillen beibringt, bis hin zu einem Pinguin, der sich vor Orcas auf ein Schlauchboot von Touristen flüchtet – diese unterhaltsamen und spannenden Geschichten werden die ganze Familie begeistern.Bereits seit 2021 setzt RTL auf das Format. Der Start erfolgte im Sommer 2021 mit 1,10 Millionen Zuschauern und 9,6 Prozent in der Zielgruppe. Im vergangenen Jahr erreichten die sieben gesendeten Ausgaben auf Marktanteile von bis zu elf Prozent. Am späten Abend schalteten bis zu 1,16 Millionen Menschen ein.