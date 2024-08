truTV zeigt Spiele der Savannah Bananas

US-Fernsehen

Die Freundschaftsspiele werden schon am 16. August beginnen.

Die Banana Ball World Tour präsentiert Freundschaftsspiele der beiden unabhängigen Profi-Baseballteams The Savannah Bananas und The Party Animals, deren unterhaltsame Banana Ball-Baseballmarke choreografierte Team-Tänze, übertriebene Walk-ups der Batters, epische Torjubel und weitere verrückte Momente umfasst, die die sozialen Medien im Sturm erobert haben.Der Programmblock von TNT Sports auf truTV erweitert sein Angebot weiter und kündigt heute fünf aufeinanderfolgende Wochen Live-Action am Freitagabend von der Banana Ball World Tour der Savannah Bananas im August und September an. Die Tour macht am Freitag, dem 16. August, im Harbor Park Stadium in Norfolk Station. Die Berichterstattung von truTV beginnt um 19:00 Uhr Ostküstenzeit.truTV wird die Berichterstattung über die Banana Ball World Tour den ganzen Sommer über freitagabends fortsetzen:Freitag, 16. August 19:00 Uhr Harbor Park Stadium NorfolkFreitag, 23. August 19:00 Uhr Historic Grayson Stadium SavannahFreitag, 30. August 21:00 Uhr Smith's Ballpark Salt Lake CityFreitag, 6. September 20:00 Uhr Principal Park Des MoinesFreitag, 13. September, 19:00 Uhr, Historic Grayson Stadium, Savannah