Apple kündigt Baseball-Spielplan an

US-Fernsehen

Die Partien der Major League Baseball können in 60 Ländern verfolgt werden.

6. September

13. September

20. September

Apple und die Major League Baseball (MLB) haben den Spielplan für "Friday Night Baseball" im September bekannt gegeben, ein wöchentliches Doubleheader, das Apple TV+-Abonnenten freitags während der gesamten regulären Saison 2024 zur Verfügung steht. Fans in 60 Ländern und Regionen können sich über 26 Wochen lang an zwei Spitzenspielen erfreuen, ohne lokale Sendebeschränkungen.«Friday Night Baseball» bietet eine außergewöhnliche Gruppe von Moderatoren in den Sprecherkabinen, darunter Wayne Randazzo (Spielkommentator), Dontrelle Willis (Analyst), Heidi Watney (Reporterin am Spielfeldrand), Alex Faust (Spielkommentator), Ryan Spilborghs (Analyst) und Tricia Whitaker (Reporterin am Spielfeldrand). Ted Barrett, Brian Gorman und Dale Scott – alles ehemalige MLB-Schiedsrichter – erklären jede Woche die Regeln und Spielentscheidungen. Die Spielzuweisungen für die Ansager werden wöchentlich bekannt gegeben.Lauren Gardner moderiert zusammen mit dem ehemaligen MLB-Spieler und Analysten Xavier Scruggs und dem Baseball-Journalisten Russell Dorsey die Live-Berichterstattung vor dem Spiel. Am 13. September wird die «Friday Night Baseball»-Vorberichterstattung zu den Spielen Red Sox gegen Yankees und Dodgers gegen Braves live aus dem Yankee Stadium übertragen, mit exklusiven Spielerinterviews und vielem mehr.Minnesota Twins - Kansas City Royals 20.00 Uhr ETSan Francisco Giants - San Diego Padres 21.30 Uhr ETLos Angeles Dodgers - Atlanta Braves 19 00 Uhr ETBoston Red Sox - New York Yankees 19.00 Uhr ETDetroit Tigers - Baltimore Orioles 19.00 Uhr ETPhiladelphia Phillies - New York Mets 19.00 Uhr ET