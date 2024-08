ProSieben Fun holt sich «Rockstar Energy Open»

TV-News

Drei Tage lang wird das Skatefestival aus Portland übertragen.

Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun hat sich die Rechte an dengesichert. Vom 23. bis 25. August 2024 werden die "Rockstar Energy Open" im Herzen von Portland, Oregon, ausgetragen. Dieses neue Sportevent gibt über 100 Teilnehmern die Chance, sich auf dem Skateboard zu beweisen. Dafür können sich alle interessierten Skateboard-Talente online mit einem Video bewerben. Experten und Fans entscheiden dann, wer das Qualifying übersteht und bei dem Wettbewerb starten und gegen die besten Athleten antreten darf.Getreu dem offenen Format können Street-Skateboarder weltweit mit eingeladenen Profis konkurrieren und sich über die Online-Video-Qualifying-Series (VQS), die in den Wochen vor der Veranstaltung stattfindet, eine Einladung sichern.Am Freitag, den 23. August, um 23.50 Uhr startet ProSieben Maxx die Übertragung, die bis 04.20 Uhr andauert. Einen Tag später eröffnet man die Liveshow ab 20.50 Uhr, die ab 00.05 Uhr von einer Folge «Saturday Night Live» unterbrochen wird. Zwischen 00.50 und 04.20 Uhr geht es mit dem Thema Skaten weiter. Schließlich beginnt das Event am Sonntag um 19.50 Uhr, ehe zwischen 23.35 und 00.20 Uhr eine weitere «Saturday Night Live»-Folge angesetzt ist. Um 04.05 Uhr schließen die Spiele.