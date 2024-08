Zum Jubiläum: «Alles was zählt»-Best-of

TV-News

Der Pay-TV-Sender RTL Passion strahlt emotionale Folgen aus.

Am 4. September 2024 feiert die RTL-Soapihren 18. Geburtstag, weshalb der Schwestersender RTL Passion ab 13.55 Uhr zehn emotionale Episoden wiederholt. Los geht es mit der Folge 262 aus dem Jahr 2007. Gerade noch rechtzeitig gewinnt Diana ihre Zuversicht und Optimismus zurück und blickt voller Vorfreude auf den weiteren Verlauf der MeisterschaftIn der 1001. Folge feiern Ben und Isabelle ihr Glück. Katja erkennt, dass sie sich mit einem Leben ohne Ben abfinden muss und sucht nach neuer Kraft. Und tatsächlich: Nach ihrem mutigsten Auftritt scheint sie keine Angst vor der Zukunft zu haben und nimmt die Herausforderung an. Deniz kann nicht gegen seine Gefühle für Roman ankommen. Trotz aller Schwierigkeiten springt er über seinen Schatten und sucht die Versöhnung mit Roman, der sein Glück kaum fassen kann.Gleich drei Episoden kommen aus dem Jahr 2011, die letzte Folge des Marathonsstammt aus dem Frühjahr 2024. Imani ist fest entschlossen, zu dem Patienten auf Abstand zu gehen. Doch die Anziehung zwischen den beiden ist einfach zu stark. Chiaras Entschluss rührt Ava zutiefst - Sie überrascht nun Chiara. Als Kim merkt, dass sie ohne Ben den Lieblingspunkt nicht bewältigen kann, nimmt sie Ben zuliebe Maximilians Angebot an.