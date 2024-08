Neue Davidwache-Dokumentation bei ntv

TV-News

Außerdem schaut man auf die meistgesuchten Verbrecher Deutschlands und der Flughafen Kolumbien kehrt mit neuen Folgen zurück.

Der Nachrichtensender ntv setzt am Montag, den 2. September 2024, um 20.15 Uhr auf. Das Polizeikommissariat 15 ist das kleinste Polizeirevier Deutschlands und gleichzeitig auch das berühmteste. Im Rotlichtviertel St. Pauli herrscht rund um die Uhr Blaulichtalarm. Nirgendwo sonst gibt es so viele Straftaten auf so engem Raum wie auf dem Hamburger Kiez: Für die 130 Beamten der Davidwache bedeutet das jeden Tag und jede Nacht eine neue Herausforderung.Um 22.05 Uhr folgt, in dem es um Mörder, Millionendiebe und Terroristen geht. Weltweit werden sie von den besten Zielfahndern der Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamtes gejagt. Die Sendung möchte exklusive Innenansichten zeigen.Schließlich startet am Dienstag um 20.15 Uhr die zweite Staffel von. Am internationalen Flughafen El Dorado in Bogotá wird ein Mann von der Anti-Drogen-Polizei verhaftet, nachdem er mit einer Aktentasche voller Kokain erwischt wurde. Der Mann behauptet, dass er betrogen wurde und unschuldig sei.