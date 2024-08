Jetzt serviert sixx «Young MasterChef»

TV-News

Die Staffel wird an zwei Wochenenden ausgestrahlt.

Der Fernsehsender sixx setzt am Samstag, den 24. August, und am Samstag, den 31. August 2024, auf die zehn Folgen von. Die Startepisode heißt „Deine Persönlichkeit auf einem Teller“ und stammt aus Großbritannien. In Deutschland beginnen die ersten fünf Episoden um 12.35 Uhr.15 junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren haben bei Young MasterChef die Möglichkeit, sich ihren kulinarischen Traum zu erfüllen. Internet-Kochsensation Poppy O'Toole, die bei einem Michelin-Sternekoch gelernt hat, und der angesehene Londoner Koch Kerth Gumbs haben verschiedene Herausforderungen für die jungen Kandidaten vorbereitet, bei denen sie ihr kulinarisches Talent unter Beweis stellen können. Wer wird am Ende den „Young MasterChef“-Titel mit nach Hause nehmen?Das Spin-off «Young MasterChef» wurde im Jahr 2022 angekündigt, 2023 folgte bei BBC Three die erste Staffel. Eine zweite Staffel wurde für 2024 geplant. Die «MasterChef»-Serie startete bereits im Jahr 1990.