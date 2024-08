RTL Passion setzt auf «On the Woman»

TV-News

Die südkoreanische Serie stammt aus dem Jahr 2021.

Der Fernsehsender RTL Passion setzt am Samstagabend weiterhin auf südkoreanische Serien. Noch bis zum 24. August 2024 läuft die Serie «The Heirs – Highschoool der Superreichen». Ab Samstag, den 31. August 2024, werden um 20.15 Uhr Einzelfolgen der 16-teiligen Seriegezeigt. Die Serie ist bereits bei Netflix verfügbar.«On the Woman» wurde von Studio S und Wavve für den Privatsender SBS TV produziert und wurde zwischen dem 17. September und 6. November 2021 auf Sendung geschickt. Die Sendung, die am Wochenende lief, erreichte im Durchschnitt 2,55 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich 13,5 Prozent Marktanteil. Das Finale erreichte 3,24 Millionen Zuschauer und holte 17,8 Prozent.Die ebenso erfolgreiche wie ehrgeizige Staatsanwältin Yeon Ju hat es sich zum Ziel gesetzt, Oberstaatsanwältin zu werden. Daher will sie unbedingt einen Betrugsfall aufklären, den der stellvertretende Leiter ihrer Abteilung nicht lösen kann. Dann führt sie das Schicksal mit Mi Na zusammen, die gerade eine Kunstausstellung besucht. Yeon Ju bemerkt, dass sie und die junge Frau sich gleichen wie ein Ei dem anderen.