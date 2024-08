«Colin from Accounts» geht Ende September weiter

US-Fernsehen

Alle acht Folgen der neuen Staffel werden zum Start als Stream verfügbar sein.

Paramount+ gab bekannt, dass die zweite Staffel der von der Kritik gefeierten Comedy-Originalserieam Donnerstag, dem 26. September, exklusiv auf Paramount+ in den USA Premiere haben wird. Alle acht Episoden der neuen Staffel werden zum Start als Stream verfügbar sein. Die Schöpfer der Serie, Patrick Brammall und Harriet Dyer, kehren zurück, um in der kommenden Staffel zu schreiben, als ausführende Produzenten zu fungieren und die Hauptrollen zu übernehmen.«Colin From Accounts» ist eine romantische Komödie über fehlerhafte, lustige Menschen, die sich gegenseitig auswählen und das allzu nachvollziehbare Chaos des modernen Lebens annehmen. Nachdem Gordon (Brammall) und Ashley (Dyer) in der ersten Staffel durch einen spontanen Nippelblitzer und den darauffolgenden Unfall, bei dem der titelgebende (kein Wortspiel beabsichtigt) Hund verletzt wurde, zusammengeführt wurden, beginnt die zweite Staffel der Erfolgsserie damit, dass Ash und Gordon nun zusammenleben und versuchen, ihren geliebten, behinderten Hund Colin von seinen neuen Besitzern zurückzubekommen. Es ist die erste von vielen Hürden für das neue Paar, während sie mehr übereinander erfahren, im Guten wie im Schlechten.In der zweiten Staffel sind wieder dabei: Emma Harvie, Genevieve Hegney, Michael Logo, Helen Thomson, Darren Gilshenan, Annie Maynard, Tai Hara und Glenn Hazeldine sowie die neuen Darsteller Celeste Barber (Wellmania, The Letdown), Virginia Gay (Savage River, Safe Home), Justin Rosniak (The Surfer, Mr Inbetween), John Howard (SeaChange, The Merger), Lynne Porteus (Home and Away, The Commons) und Broden Kelly (Aunty Donna, Irreverent).«Colin From Accounts» wird von der Foxtel Group in Auftrag gegeben und von Easy Tiger Productions und CBS Studios produziert. Rob Gibson, Ian Collie, Patrick Brammall, Harriet Dyer, Trent O'Donnell, Alison Hurbert-Burns und Lana Greenhalgh fungieren als ausführende Produzenten der zweiten Staffel, wobei Kevin Greene als Produzent fungiert.