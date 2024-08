«The Frog» startet bei Netflix

International

Die südkoreanische Serie startet am 23. August bei Netflix.

Im neuesten Trailer zur kommenden Netflix-Seriewerden die Zuschauer in eine ominöse Erzählung eingeführt, die den Ton angibt: "Ein Frosch wurde von einem achtlos geworfenen Stein getroffen. Wer hat den Stein geworfen? Warum musste ich es sein? Weißt du, wie man Leute wie uns nennt?" Der Trailer beginnt damit, dass Sang-jun (Yoon Kye-sang) und Young-ha (Kim Yun-seok) ihrer täglichen Routine nachgehen und ihr Motel und ihre Ferienunterkünfte reinigen und verwalten.Ihre Ruhe wird jedoch abrupt unterbrochen, als unerwartete Gäste eintreffen, die Rätsel und Chaos mit sich bringen. Während die Spannung steigt, droht Seong-a (Ko Min-si) ohne mit der Wimper zu zucken, während sich Polizeichef Bo-min (Lee Jung-eun) auf die sich entfaltenden Fälle konzentriert.K-Pop-Fans werden EXOs Park Chan-yeol erkennen, der mit einem Scharfschützengewehr in der Hand und einem Lächeln im Gesicht neben Noh Yoon-seo («Crash Course in Romance», «20th Century Girl») mit durchdringendem Blick auftritt. Die Besetzung verspricht eine spannende Thriller-Geschichte, die das Publikum bis zum Ende fesseln wird. Die neue Serie von Mo Wan-Il, ddie von Son Ho-Young verfasst wurde, startet am Freitag, den 23. August, bei Netflix