Neues «Big Brother»-Special

US-Fernsehen

Gleich mehrere Gewinner werden in der BBAI-Arena die größten Momente analysieren.

Die früheren Gewinner der Reality-TV-Show, Jag Bains (S25), Taylor Hale (S23) und Cody Calafiore (S22), werden in der BBAI-Arena die spektakulärsten Momente, Entwicklungen und Konflikte der bisherigen Staffel analysieren. Im Rahmen der nächsten überraschenden Wendung in der BBAI ist mit einer erheblichen Verwirrung zu rechnen.Haben Sie eines der historisch bedeutsamen Dramen versäumt? Sofern Sie die vorherigen Ereignisse nicht mitverfolgt haben, besteht die Möglichkeit, diese am darauffolgenden Dienstag, dem 13. August, nachzuholen. Die Sendung wird zwischen 20:00 und 21:00 Uhr auf dem Fernsehsender CBS sowie per Streaming auf Paramount+ ausgestrahlt. Die 26. Staffel ist derzeit beim amerikanischen Fernsehsender CBS zu sehen. Der Auftakt am 17. Juli 2024 verfolgten 2,75 Millionen Menschen. Inzwischen schauen 2,33 Millionen Menschen die Sendung.Am ersten Tag betraten die ersten acht Hausgäste – Angela, Cam, Chelsie, Joseph, Kimo, Makensy, Rubina und Tucker – das neu gestaltete Big Brother-Haus. Julie unterrichtete sie darüber, dass eine Abstimmung darüber stattfinden müsse, ob die Teilnahme eines 17. Hausgastes, Ainsley, am Wettbewerb zulässig sei. Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, wäre eine Zustimmung von mindestens fünf der acht Hausgäste erforderlich. Die Abstimmung ergab, dass Angela, Joseph, Rubina und Makensy für die Teilnahme stimmten, während Chelsie, Cam, Kimo und Tucker sich dagegen aussprachen. Ainsley identifizierte sich als künstliche Intelligenz, deren Bezeichnung sich aus der Kombination von "Artificial Intelligence", "Network", "Self Learning" und "Entity" zusammensetzt. Sie gab an, das Spiel beeinflussen zu wollen.