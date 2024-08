Blockbuster-Battle

Battle für die Lachmuskeln

Veit-Luca Roth von 11. August 2024, 09:30 Uhr

John Cena in der Action-Komödie «Freelance» tritt gegen Tom Hanks in der 80er-Komödie «Splash» an. Oder sorgt das Frauen-Trio Cameron Diaz, Leslie Man und Kate Upton für die größten Lacher?

«Freelance» (ProSieben, 20:15 Uhr)

Nachdem Mason Pettits aufgrund eines fehlgeschlagenen Attentats auf einen Diktator aus seiner Special-Forces-Einheit entlassen wird, muss er sich mit einem langweiligen Bürojob zufriedengeben. Da kommt es ihm gerade recht, dass ein ehemaliges Teammitglied ihm einen Einsatz als Personenschützer für die Journalistin Claire Wellington anbietet. Mason sagt zu, doch Claire plant ausgerechnet ein Interview mit dem Mann, den er ausschalten sollte.



Die Bewertung

The Movie Database (TMDB): 7

Rotten Tomatoes Audience Score: 8

Metascore: 3

IMDb User Rating: 6

Gesamtbilanz: 24 von 40 Punkten



«Die Schadenfreundinnen» (RTLZWEI, 20:15 Uhr)

Nach acht Wochen auf Wolke sieben findet die Anwältin Carly heraus, dass ihr zuvorkommender und liebevoller Freund Mark bereits verheiratet ist. Sie beschließt, sich mit der gehörnten Ehefrau Kate zu verbünden, um sich gemeinsam mit ihr an dem untreuen Mann zu rächen. Als sie herausfinden, dass Mark mit der jungen Amber noch ein drittes Eisen im Feuer hat, holen sie sie ebenfalls ins Boot und schmieden einen ebenso fiesen wie raffinierten Plan, um es ihm ordentlich heimzuzahlen und ihn wirtschaftlich zu ruinieren.



Die Bewertung

The Movie Database (TMDB): 6

Rotten Tomatoes Audience Score: 6

Metascore: 4

IMDb User Rating: 6

Gesamtbilanz: 22 von 40 Punkten



«Splash – Jungfrau am Haken» (arte, 20:15 Uhr)

Der kleine Allen kann nicht schwimmen. Dennoch übt Wasser eine magische Anziehungskraft auf ihn aus. Als er bei einer Reise mit seiner Familie über Bord geht, fühlt er sich sofort wie ein Fisch im Wasser. Unter der Wasseroberfläche begegnet er einem kleinen Mädchen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch ein Matrose rettet ihn: Aus der Traum! Viele Jahre später - Allen kann immer noch nicht schwimmen - stürzt er in eine tiefe Lebenskrise. Auf der Suche nach Trost lässt er sich in seine Lieblingsbucht schippern. Bei einem Unfall stürzt Allen wieder ins Meer und verliert das Bewusstsein. Diesmal sorgt eine weibliche Hand dafür, dass er nicht untergeht. Als er am Strand wieder zu sich kommt, sieht er eine blonde Frau, die ihn küsst und sogleich davonschwimmt. Als Allen zum dritten Mal ins Wasser fällt, begegnet er endlich seiner großen Liebe, der kleinen Meerjungfrau aus seiner Kindheit. Doch leider ist er nicht der Einzige: Sein Meereswesen hat auch das Interesse des neugierigen und geschäftstüchtigen Meeresbiologen Walter Kornbluth geweckt.



Die Bewertung

The Movie Database (TMDB): 6

Rotten Tomatoes Audience Score: 6

Metascore: 7

IMDb User Rating: 6

Gesamtbilanz: 25 von 40 Punkten



