Rundschau

Apple hat sich an einem neuen Film verhoben. Bei Amazon startete die «Batman»-Serie, die allerdings inhaltlich auch nicht wirklich zündet.

«The Instigators» (seit 9. August bei AppleTV+)

«The Change» (seit 1. August bei Channel 4)

«Lady in the Lake» (seit 19. Juli bei AppleTV+)

«Batman: Caped Crusader» (seit 1. August bei Amazon)

«Limbo – Gestern waren wir noch Freunde» (seit 2. August in der ARD Mediathek)

Rory (Matt Damon) und Cobby (Casey Affleck) sind Partner wider Willen: ein Vater mit Sorgerechtsproblemen und ein Ex-Knacki, die zusammen veruntreute Gelder des korrupten Bürgermeisters rauben wollen. Doch der Heist geht schief und im resultierenden Chaos müssen beide nicht nur von der Polizei, sondern auch vor rachsüchtigen Gangsterbossen fliehen. Völlig überfordert überreden sie Rorys Therapeutin (Hong Chau), sich ihrer Flucht anzuschließen, auf der sie die Differenzen beilegen und zusammenarbeiten müssen, um einer Verhaftung zu entgehen – oder Schlimmerem.Linda Jenkins (Bridget Christie) macht sich nach ihrem 50. Geburtstag mit dem Motorrad auf den Weg in die Wälder ihrer Jugend. Dies ist eine britische Dramedy-Serie, die von Christie kreiert und geschrieben wurde.Als an Thanksgiving 1966 das Verschwinden eines jungen Mädchens die Stadt Baltimore erschüttert, geraten die Leben zweier Frauen auf einen tödlichen Kollisionskurs. Maddie Schwartz (Natalie Portman), eine jüdische Hausfrau, die ihre Vergangenheit hinter sich lassen und sich als Enthüllungsjournalistin neu erfinden will, und Cleo Sherwood (Moses Ingram), die sich in der politischen Unterwelt des schwarzen Baltimore durchschlägt und ihre Familie nur mit Mühe ernähren kann. Ihre unterschiedlichen Leben scheinen zunächst parallel zu verlaufen, doch als Maddie auf Cleos rätselhaften Tod aufmerksam wird, geraten alle um sie herum in Gefahr.Willkommen in Gotham City, wo die Korrupten in der Überzahl sind, Verbrecher ihr Unwesen treiben und gesetzestreue Bürger in ständiger Angst leben. Geschmiedet im Feuer der Tragödie wird der wohlhabende Bruce Wayne (Hamish Linklater) zu etwas, das sowohl mehr als auch weniger als ein Mensch ist - BATMAN. Sein Ein-Mann-Kreuzzug für Gerechtigkeit zieht unerwartete Verbündete innerhalb des GCPD und des Rathauses an, doch seine heldenhaften Taten haben tödliche, unvorhergesehene Auswirkungen zur Folge.Ebba (Rakel Wärmländer), Gloria (Louise Peterhoff) und My (Sofia Helin) sind enge Freundinnen und starten in Ebbas Küche mit guter Stimmung und einem leckeren Drink in den Abend. Ihre Söhne, die ebenfalls befreundet sind, haben wenig Lust auf einen Abend mit den Eltern und machen sich im Cabrio auf den Weg zu einem Abend mit Freunden.