«Wolfs» kommt ins Kino

Kino-News

Der neue Spielfilm mit George Clooney und Brad Pitt läuft nicht sofort bei AppleTV+.

Kurz vor der Veröffentlichung des neuen Spielfilmsmit George Clooney und Brad Pitt ändert Apple seine Veröffentlichungsstrategie. Ursprünglich sollte der Spielfilm bei den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig am 28. August 2024 Premiere feiern. Danach war eine Veröffentlichung auf AppleTV+ geplant. Nun steht fest, dass der Spielfilm am 20. September 2024 in ausgewählten Kinos starten wird. AppleTV+ wird den Film dann am 27. September online stellen."«Wolfs» ist die Art von großartigem Eventfilm, der Apple TV+ zu einem so außergewöhnlichen Zuhause für beste Unterhaltung macht", sagte Matt Dentler, Leiter der Spielfilmabteilung von Apple Original Films, in einer Stellungnahme. "Mit der bemerkenswerten und fesselnden Chemie zwischen George und Brad unter der herausragenden Regie von Jon Watts vereint «Wolfs» alle großartigen Elemente von Komödie, Action und Drama in einem äußerst unterhaltsamen Film, der das Publikum auf das vorbereitet, was als Nächstes kommt. Dass der Film in die Kinos kommt, bevor er für Apple TV+ Kunden verfügbar ist, bietet den Zuschauern das Beste aus beiden Welten, und wir freuen uns darauf zu sehen, wie die Fans den Film aufnehmen, wenn wir mit Jon an der Fortsetzung arbeiten".Der Film wird von Jon Watts und Dianne McGunigle produziert, während Clooney zusammen mit Grant Heslov für Smokehouse Pictures und Pitt zusammen mit Dede Gardner und Jeremy Kleiner für Plan B Entertainment produzieren. Ausführender Produzent ist Michael Beugg.