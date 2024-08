Lifetime kauft «Held Hostage in My House»

US-Fernsehen

Der Spielfilm mit Amy Smart startet bereits am 7. September.

Lifetime erwirbt den Psychothriller, früher bekannt als «Blunt», der am 7. September um 20 Uhrauf dem Sender Premiere haben wird. Der Film mit Amy Smart («Starship Troopers»), Matt Davis («Natürlich blond»), Billy Zane («Devil On Campus: The Larry Ray Story»), Ne-Yo («The Wiz! Live») und Greer Grammer («Awkward») in den Hauptrollen handelt von einer alleinerziehenden Mutter, die in ihrer Ferienwohnung gefangen ist und Hinweise zusammensetzen muss, um herauszufinden, wer ihr Angreifer war.Die alleinerziehende Mutter (Smart) wacht gefesselt und gefangen gehalten in ihrer Ferienunterkunft auf dem Land durch einen unbekannten Angreifer auf. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss sie Hinweise von den vorherigen Gästen zusammensetzen, um herauszufinden, wer sie angegriffen hat, und hoffentlich die Tortur überleben.Das Drehbuch und die Regie stammen von Anna Elizabeth James. James produziert auch unter ihrem Banner Kiss and Tale Productions zusammen mit Richard Switzer, Julie Gause, Paul Luba und Chad Verdi Jr. Zu den ausführenden Produzenten gehören Larry Galluzzo und Tim Bien. Voltage Pictures, LLC hält die weltweiten Rechte.