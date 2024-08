Neuer Trailer für «GG Preinct»

International

Die neue Serie soll am 22. August beim Streamingdienst Netflix starten.

ist ein Spin-off der Krimikomödien-Serie «Marry My Dead Body» aus Taiwan und hat einen neuen Trailer veröffentlicht, in welchem sieben weitere Darsteller enthüllt werden. Zu den weiteren Darstellern zählen Mitglieder der populären taiwanesischen YouTube-Serie «Muyao 4 Super Playing», namentlich Tai Chih-yuan, Lin Po-sheng, Kunda Hsieh, Winni, Wu Yang-lin und Maria Abe. Zu den Darstellern zählt des Weiteren der preisgekrönte Singer-Songwriter Huang Hsuan, bekannt unter seinem Künstlernamen Yellow. Der Start der Serie ist auf Donnerstag, den 22. August 2024, gelegt.Der Trailer präsentiert eine Reihe von sonderbaren Verbrechen, die sich durch ihre ausgefallenen Tötungsmethoden auszeichnen. Die Tatorte sind bizarr: Ein Opfer ist mit Hühnerfedern bedeckt und trägt eine Mütze aus Rentiergeweih, eine weibliche Leiche wurde an den Haaren aufgehängt und eine weitere Leiche baumelt von einer Brücke. Diese Reihe von Taten lässt die Vermutung zu, dass diejenigen, die eine Redewendung missbrauchen, das Ziel eines Serienmörders sein könnten. Jedoch wurde der als "Redewendungs-Serienmörder" bekannte chinesische Verbrecher vor mehr als zwei Jahrzehnten gefasst, sodass die bunt zusammengewürfelten Polizisten des GG-Reviers noch eine Vielzahl an Untersuchungen und Aufklärungsarbeiten zu leisten haben.In der ersten Staffel der Serie «GG Precinct» kehrt der erfahrene Moderator und Schauspieler Tai Chih-yuan nach einer zehnjährigen Abwesenheit auf die Bühne zurück. Er verkörpert einen berüchtigten Serienmörder, der den Tatort als Rätsel zu chinesischen Redewendungen inszeniert, bevor er verhaftet wird. Als er der Besetzung beitrat, äußerte Tai, dass für ihn das Beste daran, Teil dieser Produktion zu sein, darin bestehe, unter diesen jungen und talentierten Schauspielern zu spielen, und er habe von ihnen viel gelernt. Des Weiteren gaben Regisseur Cheng Wei-hao und Yin Chen-hao zu Protokoll, dass der erste Auftritt von Tais Rolle als manipulativer Mörder, der in eine Zwangsjacke und einen Maulkorb eingesperrt ist, eine Hommage an den furchterregenden Klassiker Hannibal Lecter darstellt, wie im Trailer zu sehen.