Netflix-Thriller «CTRL» startet im Oktober

Der indische Spielfilm thematisiert ein YouTube-Paar, das sich trennt.

Unter der Regie von Vikramaditya Motwane und produziert von Saffron und Andolan Films feiertam 4. Oktober Premiere. In CTRL spielen Ananya Panday als Nella Awasthi und Vihaan Samat als Joe Mascarenhas ein Liebespaar, das gemeinsam Inhalte erstellt und von seinem Internetpublikum geliebt wird. Aber was passiert, wenn sie sich trennen? Wie viel Teilen ist in einer Welt, in der Daten Macht bedeuten, zu viel? Wie viel von Ihrem Leben sind Sie bereit zu teilen, und verlieren Sie dabei langsam die Kontrolle?Ananya Panday freut sich, für diesen Film mit Vikramaditya Motwane und Nikhil Dwivedi zusammenzuarbeiten, und sagt: "«CTRL» ist fesselnd, wirkungsvoll und lässt einen definitiv darüber nachdenken, ob man sein Leben wirklich unter Kontrolle hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Film für jeden geeignet ist, angesichts des exponentiellen Fortschritts in der Technologie und unserer zunehmenden Abhängigkeit davon. Gibt es eine bessere Plattform, um das Publikum mit einer so fesselnden Erzählung wie «CTRL» zu erreichen, als Netflix?"Der für seinen einzigartigen Erzählstil bekannte Regisseur Vikramaditya Motwane sagt: "Angesichts der Zeit, die wir an unseren Geräten verbringen, wird die Bildschirmzeit jetzt als Bildschirmleben neu definiert! Die Frage ist, haben wir tatsächlich die Kontrolle über alle digitalen Erweiterungen unseres Lebens oder werden wir kontrolliert? Das ist die Frage, die «CTRL» zu beantworten versucht. Für ein so neuartiges Konzept brauchten wir nicht nur eine Besetzung, die ein solches Leben führt, sondern auch ein Medium wie Netflix , das relevant ist."Produzent Nikhil Dwivedi fügt hinzu: "«CTRL» bringt eine zum Nachdenken anregende Erzählung in einem einzigartigen Format zum Vorschein, das sich in jedem Bild dieses Films widerspiegeln wird. Ob es sich um die Besetzung auf der Leinwand oder um alle handelt, die hinter den Kulissen arbeiten, das gesamte Team war begeistert und in diese Welt vertieft und hat sie akribisch zum Leben erweckt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Netflix und darauf, mit den universell relevanten Themen des Films ein breites Publikum zu erreichen."Ruchikaa Kapoor Sheikh, Leiterin der Originalfilmabteilung von Netflix Indien, fügt hinzu: "«CTRL» ist ein Beweis für unser Versprechen, genreübergreifende Geschichten zu erzählen, die begeistern und unterhalten. Vikramaditya Motwane hat diesen New-Age-Thriller, der gleichermaßen schockiert und fesselt, auf brillante Weise inszeniert. Ananya Pandays ehrliche Darstellung intensiviert das Drama. Wir können es kaum erwarten, dass sich das Publikum auf diese fesselnde Reise begibt."