«Bundesvibe» nach der Wahl auf die Wahlgebiete

TV-News

Zwei Reportagen sind bereits für den September angekündigt worden.

Am 1. September werden in Thüringen und Sachsen die Landtage neu gewählt. Der AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke führt nach aktuellen Umfragen. Am 5. September 2024 sendetin der ARD Mediathek einen Beitrag, wie es um das Land steht. "Zur Landtagswahl in Thüringen und Sachsen – so wirkt sich das Ergebnis aufs ganze Land aus“ ist das Debüt des neuen Formates.Viele Menschen hier haben wenig Vertrauen in Institutionen, sind unzufrieden mit den regierenden Parteien. Es sind die großen Themen wie der Krieg gegen die Ukraine, die schleppende Aufarbeitung der Corona-Politik, Inflation und Energiekrise, Migration und Klimawandel, die ihre Wahlentscheidung beeinflussen. In den kleinen Orten denken die Menschen anders über diese Themen als das politische Berlin. Wie schauen sie auf die Wahlen? Ist es der berühmte Denkzettel, den sie verteilen möchten? Und ganz anders der Blick junger Menschen aus Thüringen, die sich inzwischen im Westen zuhause fühlen: Wie schauen sie auf den Wahlkampf und einen möglichen Wahlsieger Höcke?Am 26. September erscheint „Die Landtagswahl in Brandenburg und ihre Auswirkungen“. In Brandenburg wird drei Wochen nach Thüringen und Sachsen der Landtag gewählt. Wie wirken sich diese Ergebnisse aus, wenn Menschen in Brandenburg über ihre Wahlentscheidungen nachdenken? Was denken Brandenburger über die Reaktionen auf das Wahlergebnis? Wie reagieren sie auf Debatten, die dazu aus der Hauptstadt zu ihnen schwappen – in ihre WhatsApp-Gruppen und auf ihre Marktplätze?