BBC startet «The Answer Run»

In der neuen Spielshow müssen Kandidatenpaare zwischen zwei Antworten wählen.

Es steht die Frage im Raum, ob Tom oder Jerry die korrekte Antwort ist. Messi oder Ronaldo – eine Gegenüberstellung zweier herausragender Persönlichkeiten des Fußballsports. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Präferenz für Vögel oder Bienen besteht. In der neuen BBC-One-Quizshowwerden den Kandidatinnen und Kandidaten die Antworten präsentiert, wobei sie sich für eine von zwei Optionen entscheiden müssen, um die Frage zu beantworten.Die von BBC Studios Entertainment Productions produzierte Quizshow «The Answer Run» wird diesen Monat erstmals ausgestrahlt. Der Startschuss der 26-teiligen Show erfolgt am Montag, den 19 August um 16.30 Uhr. Der Komiker Jason Manford präsentiert die Sendung. In jeder Folge treten drei Kandidatinnen- bzw. Kandidatengruppen gegeneinander an und durchlaufen ein Quiz, in dem Allgemeinwissen abgefragt wird. Das Ziel ist, einen Geldpreis zu gewinnen.Im Verlauf der Show scheiden zwei Teams aus, sodass das letzte verbliebene Paar im Finale steht und die Chance hat, das im Verlauf der Folge erspielte Geld mit nach Hause zu nehmen. Jason Manford äußerte sich wie folgt: "Die Dreharbeiten zu «The Answer Run» zu Beginn dieses Jahres waren äußerst erfreulich. Die Kandidatinnen und Kandidaten jeder Folge zeigten sich überaus talentiert."