Das legendäre Halloween-Programm von Food Network zurück

US-Fernsehen

Bereits im September kommen die Serien mit neuen Specials in das Programm.

Food Network, die erste Adresse für Halloween, ist mit einem vollen Programmplan ab September bereit für das Fest, darunter drei bei den Fans beliebte Serien, zwei Specials und themenbezogene Episoden der beliebten Tagesserie des Senders. Im vergangenen Jahr gehörte Food Network mit mehr als 28 Millionen Zuschauern, die das Halloween-Programm verfolgten, im September und Oktober zu den Top 5 der nicht-Nachrichten-/Sport-Kabelsender bei Erwachsenen.Zu den wiederkehrenden Primetime-Titeln in diesem Jahr gehören, das 2023 die dritthöchste Einschaltquote des Jahres unter Erwachsenen erzielte,und, die beide im Vergleich zu den vorherigen Staffeln einen Anstieg der Einschaltquoten bei Erwachsenen und Frauen verzeichneten. Die Zuschauer können sich auf die Specialsundsowie auf von Halloween inspirierte Episoden von «The Kitchen» undfreuen."Das Halloween-Programm von Food Network ist aufgrund seiner fantastischen Themen und außergewöhnlichen Kreationen legendär", sagte Betsy Ayala, Leiterin der Abteilung für Inhalte, Food. "Indem wir Halloween im September starten, können wir die Spannung der Fans frühzeitig aufbauen und diesen Schwung bis Ende des Jahres durch den Oktober tragen."Der diesjährige Halloween-Programmplan beginnt am Montag, dem 16. September, um 21 Uhr, wenn diein Steampunk-Stimmung versetzt wird. Die Serie kehrt mit mehr Kreativität und Wettbewerb zurück, wenn 10 talentierte Bäcker aus dem ganzen Land beeindruckende Desserts kreieren, die von dem als "Henson Laboratories" bekannten Spuklabor inspiriert sind. Jede Woche leitet Gastgeber John Henson das Chaos, während die Bäcker in zwei Durchgängen gegeneinander antreten, und zum ersten Mal steht die Chance auf Immunität auf dem Spiel. Die Juroren Stephanie Boswell, Carla Hall und Zac Young entscheiden, wer den Titel des Halloween-Backchampions erhält.Am Sonntag, dem 22. September, um 21 Uhr kommt Jonathan Bennett. Unter der Leitung ehemaliger Champions muss jedes Team die Essenz ikonischer und klassischer Halloween-Monster mit köstlichen Leckereien einfangen, die die wiederkehrenden Juroren Shinmin Li und Aarti Sequeira beeindrucken sollen. Am Ende wird ein Team übrig bleiben und die Halloween Wars-Meisterschaft gewinnen. Bevorbeginnt, können die Zuschauer in einemWars-Special am Sonntag, dem 22. September, um 21 Uhr sehen, wie die Teilnehmer ausgewählt wurden.ist am Sonntag, dem 29. September, um 22 Uhr, mit Moderatorin Damaris Phillips und einer All-Star-Besetzung von 14 der besten Schnitzer des Landes, die in Teams gegeneinander antreten, zurück. Diese Elite-Duos werden herausgefordert, übertriebene Kürbis-Kreationen zu erschaffen, von der Schwerkraft trotzenden Strukturen bis hin zu mechanischen Monstern mit unglaublichen Spezialeffekten. Der Einsatz war noch nie so hoch, da die Teams um den ersten Titel der Outrageous Pumpkins All-Stars Champions kämpfen.