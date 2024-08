Peacock kündigt «Hysteria!» an

US-Fernsehen

Die neue Show feiert am 18. Oktober Premiere.

Peacock hat den Starttermin und einen ersten Teaser zur neuen Serieveröffentlicht, die am 18. Oktober 2024 Premiere feiert. Die Serie, in der unter anderem Julie Bowen, Anna Camp und Bruce Campbell mitspielen, wird auch auf USA Network und SYFY ausgestrahlt. Die erste Episode wird am 18. Oktober simultan auf beiden Sendern gezeigt, während USA Network die weiteren Episoden jeweils freitags ausstrahlt.«Hysteria!» spielt während der "Satanic Panic" der späten 1980er Jahre und erzählt die Geschichte einer Gruppe von Außenseitern, die ihre Chance nutzen, als satanische Metal-Band im Rampenlicht zu stehen. Doch als eine Serie bizarrer Morde, Entführungen und übernatürlicher Ereignisse die Stadt erschüttert, gerät die Band ins Visier einer Hexenjagd.Die Serie wird von Matthew Scott Kane und David A. Goodman geschrieben und produziert und umfasst acht einstündige Episoden. Regie bei mehreren Folgen führte Jordan Vogt-Roberts «Hysteria!» verspricht eine packende Mischung aus Horror, Humor und gesellschaftlicher Satire.