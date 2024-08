US-Open: Boris Becker heuert bei Sportdeutschland.TV an

TV-News

Gemeinsam mit Kommentator Matthias Stach begleitet der ehemalige Tennis-Profi Top-Matches aus Flushing Meadows und präsentiert eine tägliche interaktive Liveshow.

Offiziell starten die US Open 2024 in New York am 26. August. Die Qualifikation für das Tennis-Turnier beginnt aber bereits am kommenden Montag, 19. August, weshalb die DOSB New Media GmbH, die über ihren Streamingdienst Sportdeutschland.TV alle Spiele im Einzel, Doppel, Mixed, Juniors und Wheelchair inklusive der Qualifikation überträgt, nun ihr Übertragungskonzept für das letzte Grand Slam des Jahres bekannt gegeben hat.Ab dem 26. August mit dem Start des Hauptfeldes, welches vollumfänglich auf Sportdeutschland.TV übertragen wird, ist auch ein Team rund um Markus Paszehr und Mischa Zverev live in New York vor Ort. Außerdem hat Sportdeutschland.TV mit Matthias Stach und Boris Becker das wohl bekannteste Tennis-Kommentatoren-Duo Deutschlands verpflichtet. Neben Top-Matches präsentieren die beiden jeden Tag auch eine interaktive Live-Show, in der auch verschiedene Gäste auftreten werden. Die Liveshow wird frei empfangbar zu sehen sein. Erweitert wird das Angebot durch die aus 2023 bekannte und erfolgreiche Live-Konferenz, die unter anderem von Mario Harter, Mischa Zverev und Sascha Bajin moderiert wird. Hierbei haben die Experten stets alle Courts im Blick und verpassen keine wichtige Entscheidung. Weitere Kommentatoren sind Barbara Rittner, Markus Theil, Dennis Heinemann, Nicky Geuer, Andreas Thies, Ulf Kahmke, Jonas Hartenstein und Sebastian Ungermanns.Um das volle Programm und alle Spiele in voller Länge live und on Demand sehen zu können, bietet Sportdeutschland.TV den Nutzern bis zum 25. August den „All-Access-Pass“ nach Eingabe eines Rabattcodes zum reduzierten Preis von 20 Euro an. Darin sind alle Spiele auf allen Courts live und auf Abruf enthalten. Spielzusammenfassungen von allen Einzelpartien der US Open werden zusätzlich auf den Social-Media-Kanälen von Sportdeutschland.TV frei empfänglich zu sehen sein.Über eine Sublizenz werden die US Open auch bei Sky Deutschland im Programm sein. Der Bezahlsender überträgt die US Open täglich live. Die besten Matches des Tages werden täglich ab 17:00 Uhr auf dem linearen 24-Stunden Tennissender „Sky Sport Tennis“ übertragen. Die Spiele werden jeweils von einem Experten und einem deutschen Kommentator live begleitet. Zusätzlich dazu können Tennisfans alle Geschehnisse auf dem Centre Court (Arthur Ashe Stadium) live auf einem zusätzlichen Kanal verfolgen – in der Regel auf Sky Sport 1. Darüber hinaus bietet Sky alle verfügbaren Matches und Courts im Originalstream auf Sky Stream, Sky Q und WOW an.Als Experten kommen Patrik Kühnen, Andrea Petkovic, Philipp Kohlschreiberund Benny Ebrahimzadeh zum Einsatz. Petkovic wird während der zwei Wochen an der Seite von Paul Häuser Interviews führen, ihre Einschätzungen geben und an den letzten Tagen auch die entscheidenden Matches kommentieren. Als Kommentatoren sind Stefan Hempel, Marcel Meinert, Markus Götz, Hannes Herrmann und Philipp Langosz im Einsatz.