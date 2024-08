RTL Crime wiederholt True-Crime

TV-News

«My Lover, My Killer» ist wieder im Programm vertreten.

Am Mittwoch, den 18. September 2024, wiederholt RTL die True-Crime-Serie, die von Leonard Holm kommentiert wird. Die sechs Folgen sind um 20.15 Uhr zu sehen. RTL Crime startet mit der Geschichte „Ben & Sarah“.Sarah Wellgreen und Ben Lacomba lernten sich im Internet kennen, wurden sesshaft und ihre Leben verschmolzen miteinander. Der Taxifahrer Ben konnte sich eine Existenz ohne Sarah und die gemeinsamen Kinder nicht vorstellen. Als es aber irgendwann so aussah, als würde sie ihn verlassen, beschloss er, dass es an der Zeit war, die Kontrolle zu übernehmen.Zwei Tage später gehtdas erste Mal im Programm zu sehen. Piha, ein Ort wie aus dem Bilderbuch. Doch hinter der trügerischen Schönheit verbirgt sich eine düstere Stadt voller Drogen, gefährlichen Gangs und schnellen Autos. Sechs Menschen werden inzwischen vermisst, der letzte war der französische Teenager Éloi Rolland, dessen Spur sich im März 2020 verliert. Sein Fall erinnert an Iraena Asher. Eine Frau, die 2004 über Nacht verschwand, nachdem sie zuerst die Polizei anrief und um Hilfe bettelte.