Nächste Anlauf um 17 Uhr: RTLZWEI startet Urlaubs-Test

TV-News



Nach «Music Drive In» schickt RTLZWEI «Die Urlaubs Crew» auf Reisen, um den Zuschauern außergewöhnliche Urlaubziele zu zeigen und Servetipps zu geben.



hat bereits einen Nachfolger gefunden, auch wenn RTLZWEI das neue Nachmittagsformat vorerst noch nicht abgesetzt hat. An den ersten vier Tagen bewegte sich die Sendung mit Loona, Guildo Horn und Prince Damien unter ferner Liefen und fiel am Donnerstag gar auf 90.0000 Zuschauer ab drei Jahren zurück. In der Zielgruppe sank das Ergebnis von 1,4 Prozent Marktanteil am Montag auf 1,0 Punkte am Donnerstag. Ohnehin sind von der Show vorerst nur 15 Ausgaben bestellt worden – fraglich, ob es anhand dieser Ergebnisse mehr werden.Für Montag, den 20. Februar, hat RTLZWEI nun mit der Doku-Soapein weiteres neues Format für die 17-Uhr-Stunde angekündigt, von dem es ebenfalls 15 Folgen geben soll. Darin sollen verschiedene „außergewöhnliche Urlaubsziele“ in Europa vorgestellt werden – „von Bayern bis zur Nordsee, von Polen bis Dänemark oder von Italien bis Frankreich“, heißt es in der Programmankündigung. Insgesamt neun Tester-Paare sollen an unterschiedlichen Orten das Urlaubserlebnis testen und Servicetipps geben. Pro Folge gehen drei Paare auf Reisen und nehmen die Kameras mit auf ihren Touren von Low Budget über Action bis hin zu Luxus und Entspannung.In der ersten Folge geht es für die Urlaubstester in die Niederlande, nach Österreich und Polen. Das Vater-Sohn-Gespann Guido und Alex übernachtet auf einem Hausboot in Amsterdam und erkundet die holländische Hauptstadt mit dem Rad. In Österreich übernachten die ziemlich besten Freunde Marina und Boris auf einem Bauernhof und gehen auf Tuchfühlung mit den Tieren. Entspannt starten die Freundinnen Caro und Meike in ihren Urlaub, denn ihr Ziel ist ein Wellnesshotel in Polen.«Die Holiday Crew» ist eine Produktion der South&Browse. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Im Anschluss daran im Premium-Bereich, wo jeweils sieben Tage vorab die Preview der RTLZWEI-Ausstrahlung verfügbar ist.