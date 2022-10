Gisela Zach: Nina in «Wege zum Glück» war meine erste große Rolle

Interview

Die Schauspielerin ist in der dritten Staffel von «Fritzie – Der Tod muss warten» prominent besetzt. Wir sprachen mit ihr über die Karriere.

Naja, da ich ja parallel auch weiterhin die tägliche Serie gedreht habe, war das insgesamt eher mehr Arbeitspensum für mich :)Meine Figur, Rosi Gagel, kommt als neue Lehrerin an die Schule. Sie ist Quereinsteigerin und voller positiver, manchmal auch etwas naiver Energie, mit der sie im eingespielten Schulalltag auch mal aneckt. Sie macht nicht nur positive Erfahrungen, aber lässt sich von den manchmal etwas festgefahrenen Ansichten der Kollegen nicht einschüchtern.Auf jeden Fall werde ich so lange es mir Spaß macht, und es tolle Geschichten für meine Rolle gibt bei «GZSZ» dabei bleiben. Und glücklicherweise ließen sich die Dreharbeiten für die unterschiedlichen Projekte, die ich dieses Jahr machen durfte, koordinieren.Ich fahre meistens am Sonntagabend nach Potsdam und am Freitagabends dann zurück nach Hannover.Sowohl als auch! Aber ich muss zugeben, ich liebe es alleine im Auto unterwegs zu sein und den Luxus zu haben meine Fahrten sehr flexibel und spontan zu planen.Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn schon viele durchgehende Hauptrollen in Serien spielen dürfen. Alle waren auf ihre Art sehr besonders und mit allen verbinde ich besondere Erfahrungen und Erinnerungen. Meine Rolle der Nina in «Wege zum Glück» war ja meine erste große Rolle im Fernsehen überhaupt und behält dadurch natürlich auch einen ganz besonderen Platz.Ich hatte vor drei Jahren einen Todesfall im engen Freundeskreis. Auch durch eine Krebserkrankung. Seitdem habe ich mich viel mit dem Thema Tod und Krankheit beschäftigt.Ich gebe zu, ich verfolge nur selten die Quoten von Formaten, in denen ich mitwirke, aber auch generell. Ich kenne die Bedeutung von Quoten für die Projekte, aber wünschte mir manchmal die Abhängigkeit wäre weniger bedeutend.Ja, tatsächlich auch „Telenovelas“ – das Genre kommt ja ursprünglich aus Lateinamerika. Damals gab es hier in Deutschland noch keine  Und ich habe in meinen ersten Wochen, in denen ich viel Zeit alleine hatte, sehr viel Fernsehen geschaut einfach um die Sprache zu lernen.Leider wird in den deutschen Medien ja wenig über die Problematik in Venezuela berichtet. Meine Zeit dort liegt 30 Jahre zurück. Seitdem hat sich vieles dramatisch verändert. Aufgrund der heiklen politischen, aber auch wirtschaftlichen Situation dort, kann man zum Beispiel auch gar kein Auslandsjahr mehr in Venezuela machen so wie ich damals. Auch das zeigt, wie schlimm es dort sein muss.