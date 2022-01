«Prominent getrennt»: Dies Ex-Paare ziehen in die Villa der Verflossenen

TV-News

Zahlreiche Teilnehmer von Reality-Shows werden in der neuen Produktion aus dem Hause Seapoint Productions zu sehen sein. Darunter auch Jenny Elvers.

Vor gut einer Woche hatte RTL miteine neue Reality-Show angekündigt, die am Dienstag, 22. Februar, zur besten Sendezeit starten soll ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat der Kölner Sender offenbart, wer die acht Ex-Paare sein werden, die sich zusammenraufen müssen, um die Chance auf die Siegprämie von 100.000 Euro zu haben. In gemeinsamen Spielen müssen sie ihre Teamfähigkeit beweisen, doch nicht nur das reicht zum Sieg. Es kommt auch auf die Gunst der Mitbewohner an.Bekannt aus «Ex on the Beach» ist das das erste Ex-Paar: Michelle Daniaux und Luigi "Gigi" Birofio. Sie lernten sich 2020 kennen, trennten sich aber nach nur einem Jahr wieder. RTL heizt das Drama an und verspricht: „So ganz scheint das Feuer ihrer Leidenschaft aber noch nicht erloschen zu sein.“ Ebenfalls aus dem Reality-TV entstammt das Paar Meike Emonts und Marcus Muth. Nach der Aufzeichnung von «Temptation Island» trennte sich das Paar und blockierte sich gegenseitig auf allen Kanälen. Etwas weniger toxisch scheint die Beziehung zwischen Cecilia Asoro und Markus Kok. Durch einen gemeinsamen Hund halten die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin und der Anlagewart noch immer Kontakt. Einst waren die beiden «Temptation Island»-Teilnehmer Lena Schiwora und Robin Riebling sogar verlobt, bis Lena 2021 die Trennung wollte und bei «Love Island» mitmachte.Wesentlich weiter in der Vergangenheit ist die Beziehung zwischen Schauspielerin Doreen Dietel und Musikproduzent Patrick Eid anzusiedeln. Die beiden haben sich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Bis an den Anfang des Jahrtausends reicht die Liebesgeschichte von Jenny Elvers und Alex Jolig, die einen gemeinsamen Sohn haben. Aus der «Bachelor in Paradise»-Staffel von 2019 kennen sich Carina Spack und Serkan Yavuz, die nach ihrer medialen Trennungs-Schlammschlacht noch immer nicht das Kriegsbeil begraben haben. Sängerin und It-Girl Sarah Joelle Jahnel und Tennis-Profi Dominik Wirlend kennen sich seit 2018. Damals verbrachten sie auf Mallorca ihren „geilsten Abend“. Ein Jahr später endete die Fernbeziehung, doch körperliche Anziehung scheint noch immer vorhanden zu sein.