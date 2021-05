Primetime-Check

«Wer wird Millionär?», «Die Höhle der Löwen» oder doch «An seiner Seite»? Die Qual der Wahl – Was lief gestern in der Primetime am besten?

Wie schon so oft in den letzten Wochen verschob sich die Primetime im Ersten etwas, da um 20:15 Uhr eingesendet wurde. Hier mit von der Partie waren 3,76 Millionen Zuschauer, wovon 0,88 Millionen zu den Jüngeren gehörten. Es ergab sich so ein Marktanteil von 12,4 Prozent insgesamt und 11,6 Prozent am Markt der Jüngeren. Mit der Dokumentationstartete das Erste dann ab 20:30 Uhr in das „normale“ Primetime-Programm. Die Zuschauerzahlen sanken auf insgesamt 2,6 Millionen und 0,52 Millionen Jüngere. Daher auch der geringere Marktanteil von 8,5 Prozent am Gesamtmarkt und 6,5 Prozent bei den Jüngeren. Im Zweiten gab es ab 20:15 Uhr das TV-Dramazu sehen. Hierfür entschieden sich 5,18 Millionen Zuschauer insgesamt, somit konnte ein Marktanteil von starken 16,9 Prozent erreicht werden. Bei den Jüngeren war das Programm weniger stark, lediglich 0,55 Millionen Zuschauern wollten das Drama sehen, ein Marktanteil von 6,9 Prozent.Sat.1 startete die Primetime mit dem Thrilleraus dem Jahr 2018, während KableEins den Eddy Murphy-Klassikerüber den Äther schickte. Für Sat.1 ergaben sich 0,99 Millionen Zuschauer, wovon 0,39 Millionen als werberelevant eingeordnet werden können. Mit diesen Zahlen belegte die bunte Kugel 3,5 Prozent am Gesamtmarkt und 5,4 Prozent am Zielgruppenmarkt. Der 80er-Jahre Filmbei KabelEins spielte hingegen 1,19 Millionen Zuschauer ein und landete in der Zielgruppe bei 0,38 Millionen. Somit ergeben sich Marktanteile von insgesamt 4,1 Prozent und 5 Prozent in der Zielgruppe. KabelEins schicktedirekt hinterher und konnte damit noch 0,8 Millionen Zuschauer halten, die Zielgruppe landete bei 0,3 Millionen. Die Marktanteile bewegten sich damit ab 22:30 Uhr bei insgesamt 5,5 Prozent und 7,7 Prozent in der Zielgruppe.RTL zeigte eine neue Folgeund die Quizshow zeigte sich gewohnt Quotenstark mit 3,74 Millionen Zuschauern insgesamt, davon 0,97 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren. Es ergab sich so für Jauch ein guter Marktanteil von 12,5 Prozent am TV-Markt, am Markt der Zielgruppe reichte es für ebenfalls gute 12,4 Prozent. Im Showvergleich dazu stand VOX mit der. Hier schalteten 2,41 Millionen Zuschauer ein, welche damit für 8,6 Prozent Marktanteil sorgten. Bei den werberelevanten reichte es mit 1,2 Millionen Zuschauern für sehr gute 16,1 Prozent des Marktes. Unterdessen zeigte ProSieben eine neue Episode, welche 1,2 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme bewegte und so für 4 Prozent Marktanteil sorgte. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es mit dem Programm und 0,79 Millionen Zuschauer für 10,4 Prozent Anteil am Markt.RTLZWEI gestaltete das Primetime-Programm mit einer alten Folgeaus dem Jahr 2018. Die Dokusoap zog noch 0,58 Millionen Zuschauer an, davon werberelevant waren lediglich 0,26 Millionen. Es ergab sich so ein Marktanteil von 2 Prozent für RTLZWEI, bei der Zielgruppe reichte es für 3,4 Prozent Anteil.