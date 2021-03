Lexi Underwood spielt Malia Obama

US-Fernsehen

Der Cast von Showtimes «The First Lady» wird größer.

Die Verantwortlichen haben ein neues Mitglied im Cast vonbegrüßt: Lexi Underwood. Die Schauspielerin wird die Tochter der Obamas, Malia, verkörpern. Die Serie wird als eine Aufarbeitung der amerikanischen Führungsrolle beschrieben, erzählt durch die Linse der Frauen im Herzen des Weißen Hauses.Viola Davis wird Michelle Obama spielen, während O.T. Fagbenle als Präsident Barack Obama auftreten wird. Malia, die älteste Obama-Tochter, wird als aufgeschlossen und intelligent beschrieben, während sie ihre Eltern dazu drängt, sozial bewusste Entscheidungen zu treffen.Underwood erhielt großen Beifall für ihre Rolle als Pearl in der limitierten Hulu-Serie «Little Fires Everywhere». Zu ihren früheren TV-Auftritten gehören «Criminal Minds», «The Good Doctor», «Family Reunion» und «Will vs. the Future». Ihr Broadway-Debüt gab sie mit elf Jahren in «The Lion King».